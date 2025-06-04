أبرزها "خطف الخروف".. أغرب 6 عادات للاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

يختلف الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من بلد لآخر حول العالم، وذلك لتنوع العادات والتقاليد، ونستعرض لكم في هذا التقرير أغرب 6 عادات للاحتفال بعيد الأضحى حول العالم، وفقا لموقعي "dzair" و"studioarabiya"

خطف الخروف، الصين

من أغرب طقوس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الصين هي لعبة "خطف الأضحية"، وبعد أداء صلاة العيد، يركب الرجال الخيول وينطلقون بسرعة نحو الخروف محاولين الإمساك به.

ويعتبر الفائز هو من يتمكن من خطف الخروف دون السقوط عن الحصان وفي أسرع وقت، وتقام هذه اللعبة في ساحات مفتوحة.

وضع الكحل في عين الأضحية، ليبيا

من العادات الغريبة في ليبيا هي وضع الكحل في عين الأضحية قبل عملية الذبح.

طبق البرياني، كازاخستان

يتجمع أهل كازاخستان في إحدى الساحات لأداء صلاة العيد، ويعتبر طبق البرياني المكون من الأرز واللحم والتوابل، جزء مهم من الاحتفالات، كما يقدم الشباب عروض موسيقية ورقصات تقليدية.

أرز ولحمة وملوخية، لبنان

تتزين موائد اللبنانيين في عيد الأضحى بمجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية، مثل الأرز باللحم والملوخية، وتعتبر هذه الأطباق خيارات مفضلة للمناسبات العائلية، حيث تجتمع ولا تكتمل المائدة دون طبق التبولة، الذي يعد من السلطات الأساسية التي تزين مائدة العيد.

كرنفال بوجلود، المغرب

تحتفل المغرب بعيد الأضحى من خلال إقامة كرنفال بوجلود الفريد، حيث يرتدي الأطفال والشباب صوف الخرفان وينطلقون في الشوارع وهم يرقصون ويعزفون للموسيقى، ومن العادات المغربية أيضا عدم لمس لحم الخروف في اليوم الأول من العيد.

تصارع الأضاحي في الشارع، الجزائر

يترك المواطنون في الجزائر الأضحية تتصارع معا قبل الذبح داخل حلبة مصارعة، ثم يقومون بعملية الذبح وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

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