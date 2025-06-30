جمالهن لافت.. 25 صورة لأكثر سيدات جمال في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تتميز بعض النساء بقدرة فريدة على لفت الأنظار بأناقتهن وجمالهن اللافت، ليصبحن أيقونات في عالم الموضة.

في هذا الصدد، إليكم أبرز 7 سيدات يُعتبرن من الأكثر أناقة في العالم، وفقا لموقعي "allure" و"whitevictoria".

لورين هوتون

عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية لورين هوتون رمزًا للأناقة الأمريكية الأصيلة، فأسلوبها البسيط والراقي، هذا ما دفع الأخوات ماري كيت وآشلي أولسن لاختيارها كوجه إعلاني لمجلتهما "ذا رو" وهي في الـ 64 من عمرها، ما يؤكد تأثيرها الدائم في عالم الموضة.

كيت ميدلتون

تُعرف كيت ميدلتون، أميرة ويلز، بأسلوبها الكلاسيكي البريطاني الذي يجمع بين البساطة والرقي، ما يجعله مناسبا لمختلف المناسبات الرسمية وغير الرسمية، كما تعكس إطلالاتها دائمًا أناقة ملكية محتشمة وأنيقة في آن واحد.

فيكتوريا بيكهام

شقت مصممة الأزياء والمغنية الإنجليزية، فيكتوريا بيكهام، طريقها بنجاح من نجمة غنائية إلى مصممة أزياء مرموقة، تتميز بيكهام بأسلوبها الأنيق الذي يركز على البدلات الرسمية والتنانير الضيقة.

بوبي ديليفين

سرعان ما أثبتت عارضة الأزياء والممثلة بوبي ديليفين ما أثبتت تميزها وحافظت على مكانتها ضمن قائمة أكثر الفتيات أناقة، يعود الفضل في ذلك إلى حفاظها على أسلوبها البريطاني الكلاسيكي، مع إضافة لمسات بوهيمية مميزة تجعل إطلالاتها فريدة وغير متبعة للموضة الرائجة.

كيم كارداشيان

أصبحت الإعلامية الأمريكية كيم كارداشيان أيقونة في عالم الموضة، كما تتمتع بثقة عالية في اختياراتها للملابس، فكثير من الإطلالات التي ترتديها تتحول إلى صيحات عالمية.

روزي هنتنجتون وايتلي

تتمتع عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية روزي هنتنجتون وايتلي، بأسلوبها الفريد في اختيارها للأزياء، حيث تتميز جميع إطلالاتها الرسمية بألوان فاتحة وأسلوب متناسق، كما لديها القدرة على الجمع بين القطع المختلفة ببراعة.

ليوني هاني

مؤثرة الأزياء الألمانية ليوني هاني من أبرز الشخصيات في عالم الموضة، تتميز بإطلالاتها ذات الألوان الجريئة التي لا يجرؤ الكثيرون على اختيارها، ما يجعلها مصدر إلهام للكثيرين في عالم الأزياء.

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