تحتوي على سينما وحدائق وحمام سباحة.. 20 صورة لأجمل مطارات في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

بعض المطارات تتجاوز التوقعات بتقديم مرافق ترفيهية فاخرة مثل دور السينما، الحدائق، وحمامات السباحة، ما يحول فترات الانتظار إلى لحظات استرخاء واستجمام.

فيما يلي، إليكم أجمل 9 مطارات في العالم، وفقا لموقع "trafalgar".

مطار شانجي، سنغافورة

يمكن للمسافرين الاسترخاء في حديقة الفراشات، أو زيارة "جوهرة" لمشاهدة "دوامة المطر"، أطول شلال داخلي في العالم، والاستمتاع بحديقة "كانوبي بارك".

كما يضم المطار أيضا حمام سباحة، بالإضافة إلى حوض أسماك الغابات المطيرة وحديقة الصبار، ما يجعله نموذجا للتصميم الابتكاري.

مطار إسطنبول، تركيا

يتميز مطار إسطنبول بتصميمه المستوحى من زهور التوليب التركية، ويوفر مساحات واسعة مريحة، تضم مرافق متطورة، مطاعم عالمية، متاجر فاخرة، وصالات انتظار راقية، كما يتميز بوجود متحف.

مطار هونغ كونغ الدولي، الصين

بُني هذا المطار على جزيرة تشيك لاب كوك، ويُعتبر إنجازا هندسيا مبهرا، حيث يوفر تجارب ترفيهية مثل سينما لمشاهدة الأفلام، أو التنزه على جسر السماء للاستمتاع بالمناظر البانورامية، كما يتميز تصميمه المفتوح بجدران زجاجية تسمح بدخول الضوء الطبيعي.

مطار هانيدا، طوكيو

يتميز المطار بمنطقة تسوق ومطاعم، حيث يمكن للمسافرين التجول في شارع طوكيو القديم المُعاد بناؤه، والاستمتاع بالمطاعم اليابانية، بالإضافة إلى، الاستمتاع بإطلالات خلابة على جبل فوجي.

مطار زيورخ، سويسرا

يقع المطار ضمن محمية طبيعية، ما يتيح للمسافرين استئجار الدراجات الهوائية أو الاستمتاع بمسارات التزلج، كما يضم منصات مراقبة لمشاهدة الطائرات، ما يجعله وجهة ممتعة للعائلات.

مطار دبي الدولي

بصفته أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، يشتهر مطار دبي الدولي بمبانيه الفخمة التي تضم متاجر راقية ومطاعم فاخرة.

يُشيد المسافرون على المبنى رقم 3، الذي يضم منطقة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية، وصالات انتظار مذهلة، وحدائق "زن" الهادئة.

مطار إنتشون الدولي، كوريا الجنوبية

من أفضل المطارات عالميا، بفضل مرافقه المتنوعة التي تشمل حلبة تزلج على الجليد، ملعب جولف، ومنتجع صحي كما يضم "شارع الثقافة الكورية" الذي يعرض الفنون والحرف التقليدية، بالإضافة إلى حدائق ومساحات خضراء موزعة في جميع أنحاء المبنى.

مطار كانساي الدولي، أوساكا

صممه المهندس المعماري الشهير رينزو بيانو، يتميز مطار كانساي الدولي بتصميمه الأنيق الذي يشبه الأمواج، ويقع على جزيرة اصطناعية.

مطار أوهير الدولي، شيكاغو

يُعد مطار أوهير أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ويعكس تصميمه المجنح حركة الطيران، من أبرز معالمه نفق النيون المضيء الذي يربط بين الصالتين B و C، والذي يوفر تجربة ممتعة من خلال تزامنه مع الموسيقى.

كما يهتم المطار أيضا بالمسافرين الصغار، حيث يضم مساحات مبتكرة ومميزة مصممة خصيصًا للأطفال.

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