بعد حفل زفافه الأسطوري.. من هو رجل الأعمال والملياردير جيف بيزوس؟

كتبت- أسماء مرسي:

احتفل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيف بيزوس بزفافه على الصحفية الأمريكية لورين سانشيز، في حفل أسطوري فخم، أُقيم في مدينة البندقية الإيطالية، بحضور نخبة من المشاهير ونجوم الفن الذين توافدوا لمشاركة العروسين فرحتهما.

إطلالات ساحرة

تألق العروسان بإطلالات ساحرة، حيث خطفت العروس لورين سانشيز الأنظار بفستان زفاف أبيض طويل من قماش الدانتيل، بتصميم "حورية البحر" الذي أبرز رشاقتها.

واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بأسلوب أنيق.

أما العريس جيف بيزوس، فقد ظهر ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، نسق أسفلها قميصا أبيض، وأكمل إطلالته بحذاء وربطة عنق باللون الأسود.

وفي السطور التالية، إليكم أبرز معلومات لا تعرفونها عن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وفقا لموقعي "forbes" و"biography":

من هو جيف بيزوس؟

- جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" وخبيرا في علوم الحاسوب، ورائد أعمال أمريكي بارز.

- ولد في 12 يناير 1964.

- يبلغ من العمر 61 عامًا.

- بدأ مسيرته التعليمية بتفوق، حيث تخرج من جامعة برينستون عام 1986 بامتياز مع مرتبة الشرف في علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية.

- بعد تخرجه، عمل بيزوس في عدد من الشركات الكبرى مثل فيتيل، بانكرز ترست، وشركة دي إي شو الاستثمارية.

- في عام 1990، حقق إنجازا بأن أصبح أصغر نائب للرئيس في تاريخ "بانكر ترست"، قبل أن يتخذ قراره ببدء رحلته الخاصة في عالم ريادة الأعمال.

- في عام 1994، أسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية.

- بدأت الشركة كمتجر إلكتروني لبيع الكتب، وسرعان ما تطورت لتصبح واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم.

- عام 2000، أسس شركة بلو أوريجين (Blue Origin)، وهي شركة متخصصة في مجال الفضاء الجوي، تركز على تطوير تقنيات لخفض تكلفة السفر إلى الفضاء.

- أصبح بيزوس في يوليو 2021 أحد رواد الفضاء الذين سافروا إلى الفضاء على متن إحدى صواريخ شركته.

- يمتلك أيضا صحيفة واشنطن بوست، ما يعكس اهتماماته المتنوعة واستثماراته في مجالات مختلفة.

- عام 2017، أعلنت مجلة "فوربس" أن جيف بيزوس أصبح أغنى شخص في العالم، متفوقا على الملياردير بيل جيتس، بفضل الارتفاع الكبير في قيمة أسهم شركة أمازون.

- تعتمد ثروة جيف على حصته الكبيرة في أسهم أمازون (976 مليون سهم بقيمة 203 مليارات دولار في أوائل 2025).

- بفضل استثماراته الأخرى، تجاوزت ثروته الإجمالية 230 مليار دولار بحلول أوائل 2025، ما يجعله أحد أغنى أغنياء العالم.

- أعلن جيف بيزوس انفصاله عن زوجته ماكنزي سكوت بعد 25 عاما من الزواج عام 2019.

- في 27 يونيو، احتفل بزواجه من الصحفية الأمريكية لورين سانشيز، في حفل زفاف فخم ومُكلف أقيم بمدينة البندقية الإيطالية.

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