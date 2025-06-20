لماذا نشعر بالمزاج السيئ في العمل؟..إليك السبب والحل

الشعور بالمزاج السيئ في العمل تجربة شائعة يمر بها الكثيرون، يمكن أن يؤثر هذا سلبًا على إنتاجيتك، علاقاتك مع الزملاء، وحتى صحتك العامة، وفقًا لـ timesofindia.

الإرهاق والإجهاد (Burnout):

عندما تكون مطالب العمل تفوق قدرتك على التحمل بشكل مستمر، أو لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة، تصاب بالإرهاق. تشمل أعراضه الإرهاق الجسدي والعقلي المزمن، الشعور باللامبالاة تجاه العمل، وانخفاض الأداء.

عدم وجود تقدير أو مكافأة

الجهد المبذول دون تقدير أو مكافأة (مادية أو معنوية) يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإحباط وعدم القيمة، إذا شعرت أن عملك لا يُلاحظ أو لا يُقدر بالشكل الكافي، فقد ينعكس ذلك سلبًا على مزاجك.

بيئة العمل السلبية أو السامة

العلاقات المتوترة مع الزملاء أو المديرين، وجود تنمر في مكان العمل، أو ثقافة عمل قائمة على المنافسة الشديدة وغير الصحية، كل ذلك يخلق بيئة سلبية تؤثر على حالتك المزاجية.

عدم وجود تحدي أو فرص للنمو

إذا كان عملك روتينيًا ومملًا ولا يقدم لك أي تحديات جديدة أو فرصًا لتطوير مهاراتك، فقد تشعر بالملل والإحباط. هذا الشعور بالركود يمكن أن يؤدي إلى مزاج سيء.

عدم التوازن بين العمل والحياة الشخصية (Work-Life Balance)

عندما يطغى العمل على حياتك الشخصية، ويستهلك وقتك وطاقتك بالكامل، فإن ذلك يؤثر على صحتك العقلية والجسدية. عدم وجود وقت للاسترخاء، الهوايات، أو قضاء الوقت مع الأحباء يجعلك تشعر بالإرهاق والاستياء.

عدم وضوح الأدوار أو التوقعات

إذا لم تكن متأكدًا من مهامك بالضبط، أو ما يتوقعه منك مديرك، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالارتباك والقلق، وبالتالي مزاج سيء.

الحلول المقترحة لتحسين مزاجك في العمل

وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية

تحديد ساعات عمل

حاول الالتزام بساعات عمل محددة وتجنب العمل بعد الدوام قدر الإمكان.

فصل المساحات

إذا كنت تعمل من المنزل، حاول أن يكون لديك مكان مخصص للعمل تفصل عنه عند الانتهاء.

الراحة الكافية

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-9 ساعات) وتخصيص وقت للأنشطة التي تستمتع بها خارج العمل.

تحسين مهارات التواصل

تحدث مع مديرك

عبر عن مخاوفك ومشاعرك بوضوح واطلب الدعم أو التوضيح بشأن مهامك.

حل النزاعات

إذا كانت هناك مشاكل مع الزملاء، حاول حلها بطريقة بناءة أو اطلب مساعدة من الموارد البشرية إذا لزم الأمر.

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