فريد من نوعه.. ظهور نادر لـ"فيل الشبح" في السنغال (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

في حدث استثنائي، وثقت كاميرات إحدى المنظمات البيئية أول ظهور منذ سنوات لفيل غابات أفريقي نادر يعرف باسم "فيل الشبح"، داخل متنزه نيوكولو-كوبا الوطني (PNNK) في السنغال، ما اعتبره الخبراء جرس إنذار بشأن مصير هذا النوع المهدد بالانقراض.

الفيل الذي أطلقت عليه الفرق الميدانية اسم "عثمان" تيمنا بأحد حراس المتنزه، تم رصده للمرة الأولى منذ عام 2019 بواسطة كاميرات مصيدة تابعة لمنظمة "بانثيرا" العالمية بالتعاون مع مديرية الحدائق الوطنية السنغالية، بحسب تقرير نشره موقع USA Today.

ويعتقد أن عدد فيلة الغابات الأفريقية المتبقية في المتنزه لا يتجاوز العشرة، بعد أن كانت المنطقة موطنا لمئات الفيلة قبل أن تعصف بها ظواهر الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية، ما يهدد باندثار النوع محليا.

فيل هينشل، مدير برنامج غرب ووسط أفريقيا في "بانثيرا"، أشار إلى أن عثمان قد يكون الفيل الأخير من نوعه في الحديقة وربما في البلاد بأسرها، مؤكدا بدء عمليات مسح ميدانية لتحديد الوضع بدقة، مضيفا أن هناك خططا محتملة لاستقدام إناث فيلة إلى المتنزه بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وتكوين قطيع جديد قابل للتكاثر.

وأكد هينشل أن الجهود المشتركة مع الحكومة السنغالية منذ عام 2017 ساهمت في تعزيز أعداد أسود غرب أفريقيا داخل المتنزّه، ويجري العمل على توسيع تلك النجاحات لتشمل حماية الفيلة أيضا.

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