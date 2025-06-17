رجل ينتحل صفة مضيف طيران ويسافر مجانا أكثر من 120 مرة

كتب- أحمد الضبع:

في واقعة احتيال خارجة عن المألوف، أدين الأمريكي تيرون ألكساندر (35 عاما) من جنوب فلوريدا، بانتحال صفة مضيف طيران وحجز أكثر من 120 رحلة جوية مجانية بين عامي 2018 و2024، مستغلا ثغرات في نظام حجز الرحلات المخصص لموظفي شركات الطيران، حسبما ذكر موقع usa today.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، استخدم ألكساندر بيانات مزيفة مدعيا العمل لدى سبع شركات طيران كبرى، من بينها "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد" و"دلتا"، وقدم نحو 30 رقم شارة وتواريخ توظيف وهمية، ما مكنه من السفر مرارا كراكب مجاني دون كشف أمره.

وكشفت الأدلة أن ألكساندر، الذي عمل سابقا في خدمة العملاء لدى إحدى شركات الطيران، لم يكن يوما ضمن طاقم الطيران، لكنه استغل معرفته بالنظام الداخلي للوصول إلى مناطق آمنة داخل المطارات، قبل أن يُلقى القبض عليه في فبراير 2024 أثناء محاولته السفر إلى أستراليا.

ويواجه ألكساندر عقوبات قد تصل إلى 30 عاما سجنا وغرامات تصل إلى نصف مليون دولار، على أن يصدر الحكم النهائي بحقه في 25 أغسطس 2025.

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