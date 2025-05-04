اعتزال شيرين واغتيال ترامب.. توقعات نارية من خبير الأبراج رئيف رأفت

كتبت- شيماء مرسي

كشف خبير الأبراج رئيف رأفت عن توقعات نارية جديدة خلال الشهور القادمة.

وقال رئيف خلال استضافته ببرنامج القاهرة اليوم المذاع عبر فضائية ألفا: "سقوط الكثير من الطائرات خلال الشهور القادمة، كما سيظهر دين جديد".

وأضاف خبير الأبراج: "يشعر دونالد ترامب بالكثير من الأوجاع في المعدة وقد يكون عرضة للاغتيال".

وتابع: "4 دول عربية ستواجه خطر التقسيم، ومن المتوقع اعتزال المطربة شيرين عبد الوهاب".

وأوضح: "انقطاع الإنترنت وشلل في حركة المطارات على مستوى الشرق الأوسط".

وأشار: "من المتوقع وقوع كارثة في أمريكا وحرائق وصراعات بين دولتين أوروبيتين".

وقال: "اكتشافات أثرية عظيمة في مصر خلال المستقبل القريب".

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