مذيعة تخدع الناس لمدة 6 أشهر.. ما قصتها؟

كتبت- شيماء مرسي

واجهت محطة إذاعية أسترالية انتقادات حادة لاستخدامها مذيعة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر دون الكشف عن ذلك، مما أثار تساؤلات المستمعين حول هويتها.

وفي العام الماضي، قدمت محطة CADA التابعة لشبكة الإذاعة الأسترالية، والتي تبث من سيدني، مذيعة جديدة تدعى "ثي"، بل وأعدت لها برنامجا جديدا بعنوان "أيام عمل مع ثي"، وفقا لموقع "odditycentral".

وقدمت المذيعة الشابة موسيقى على مدار أربع ساعات يوميا من الاثنين إلى الجمعة، واستمر الأمر بسلاسة حتى بدأ المستمعون في التساؤل عن هوية "ثي" الغامضة.

وأثار غياب اسم عائلة أو السيرة الذاتية للمذيعة الشابة الشكوك، لكن بعض المستمعين لاحظوا تكرار بعض العبارات التي تستخدمها في كل مرة تتحدث فيها.

وبدأت التساؤلات والنظريات حول الهوية الحقيقية للمذيعة "ثي" تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي النهاية، كشفت CADA أنها ليست شخصا حقيقيا.

وكشف تحليل صوت ثي أيضا أن بعض العبارات، مثل "المدرسة القديمة"، بدت متطابقة عندما نطقتها عبر برامج متعددة، لذلك لم يكن أمام قائد مشروع شبكة الإذاعة الأسترالية فايد طعمة خيار سوى الاعتراف بأن المذيعة الإذاعية الغامضة كانت في الواقع برنامجا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة شركة استنساخ الصوت ElevenLabs.

ولا توجد قوانين حاليا تمنع محطات الإذاعة الأسترالية من استخدام محتوى منشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي في بثها، ومع ذلك، واجهت شبكة الإذاعة الأسترالية انتقادات لعدم الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتضليل المستمعين بشأن حقيقة "ثي".

وأصدرت الشبكة بيانا منذ ذلك الحين، أقرت فيه باختبار الذكاء الاصطناعي، لكنها طمأنت الجميع أيضا بأنها لا تخطط لاستبدال المضيفين البشريين في أي وقت قريب.

وجاء في بيان ARN: "يستكشف المذيعون حول العالم هذا المجال، وبينما قدمت التجربة رؤى قيمة، فقد أكدت أيضا على القيمة الفريدة التي يجلبها المذيعون البشريون لإنشاء محتوى جذاب حقا".

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