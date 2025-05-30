لماذا الأرنب ينام فجأة دون سابق إنذار؟.. ستندهش من الإجابة

الأرانب من الكائنات الفريدة والمحبوبة، ولكن، هل لاحظت أن الأرنب يغفو بشكل مفاجئ وغير متوقع دون سابق إنذار؟

الأرانب حيوانات فريسة

بطبيعتها، الأرانب حيوانات فريسة، وهذا يعني أنها لتكون في حالة تأهب دائمة، لذلك، لا تنام الأرانب بعمق ولفترات طويلة في الأماكن المكشوفة، عادةً ما يكون نومها خفيفًا ومتقطعًا، ويمكن أن تستيقظ بسرعة فائقة عند أي صوت أو حركة بسيطة، وفقا لموقع "bunnyhorde".

فترات القيلولة القصيرة

على عكس البشر الذين ينامون لساعات متواصلة، يميل الأرنب إلى أخذ العديد من القيلولات القصيرة على مدار اليوم، والتي تستغرق بضع دقائق فقط، ويمكن أن تبدأ وتتوقف بسرعة، ما يمنح الانطباع بأنه "نام فجأة" دون سابق إنذار.

إخفاء الألم

تُخفي الأرانب ببراعة الألم والمرض؛ فطبيعتها كفرائس تجعل إظهار الضعف جذبا للمفترسات، لذا، أي تغيير مفاجئ في سلوك الأرنب، مثل النوم المفرط أو الاختباء لفترات طويلة، علامة على شعوره بالألم.

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