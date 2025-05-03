بعد تصاعد أسعار الذهب.. محتويات شبكة بـ30 ألف جنيه

كتبت- شيماء مرسي

مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، اتجه العديد من الشباب نحو فكرة شراء مشغولات ذهبية بميزانية محدودة، تصل إلى حوالي 30 ألف جنيه مصري.

وتواصل "مصراوي" مع إحدى محلات الصاغة الشهيرة عن أنواع المشغولات التي يمكن الحصول عليها في حدود هذا المبلغ.

وكشف أحد العاملين في محل الذهب أن مبلغ 30 ألف جنيه يمكن للشاب الاختيار من بين ثلاث خيارات: خاتم ومحبس، أو خاتم ودبلة، أو على دبلة وخاتم ومحبس عيار 18.

وتتراوح أسعار الدبلة من 10650 إلى 16450 جنيها، بينما الخاتم من 8440 إلى 24000 جنيها، بينما المحبس من 7450 إلى 11850جنيها.

وعلق أحد الشباب المقبلين على الزواج ويدعى حمدى محمد قائلا: ""في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، اكتفيت بشراء دبلة فقط لخطيبتي، والحمد لله، والدها تفهم هذا الأمر ووافق عليه".

وعلق شاب آخر يدعى أحمد أسامة، على الأمر، قائلا، إنه قرر أن تكون ميزانية الشبكة 20 ألف جنيه، ممثلة في دبلة ومحبس، لتغطية تكاليف تجهيز البيت والمصاريف الأخرى المتعلقة بالزواج.

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