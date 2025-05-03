فيها ثعبان ميت.. وجبة مدرسية تسمم 100 تلميذ في هذه الدولة

كتب- أحمد الضبع:

فتحت السلطات الهندية تحقيقًا عاجلًا بعد تسمم نحو 100 تلميذ في شمال شرق البلاد، إثر تناولهم وجبة مدرسية يُعتقد أنها احتوت على ثعبان ميت، وفق ما أفادت تقارير يوم الخميس.

ووقعت الحادثة الأسبوع الماضي داخل مدرسة حكومية في بلدة موكاما بولاية بيهار، وهي واحدة من أفقر الولايات في الهند، حسبما ذكر موقع "NBC".

وجرى إعلان حالة الطوارئ الصحية بعدما ظهرت أعراض التسمم على حوالي 100 طفل من أصل 500 تناولوا الطعام في مقصف المدرسة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان الخميس: "الطباخ قدّم للتلاميذ على ما يبدو وجبة استُخرج منها ثعبان ميت"، مطالبة الشرطة والسلطات المحلية بفتح تحقيق شامل.

ووصفت اللجنة الحادثة، في حال تأكيدها، بأنها "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال".

وأثارت الواقعة حالة من الهلع والغضب في القرية، حيث خرج السكان في احتجاجات وقطعوا الطرق تعبيرًا عن استيائهم من الإهمال.

وتعد وجبات الطعام المجانية في المدارس الحكومية الهندية مبادرة رئيسية تشرف عليها الحكومة الفيدرالية، ويستفيد منها ملايين الأطفال يوميًا بهدف مكافحة سوء التغذية وتعزيز نسب الحضور المدرسي.

لكن هذه الحادثة أعادت إلى الأذهان مأساة مماثلة وقعت عام 2013، عندما تُوفي 23 تلميذًا في ولاية بيهار أيضًا، بعد تناولهم وجبة ملوّثة بمبيدات حشرية.

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