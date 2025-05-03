تبدأ من 500 جنيه.. أسعار ومواصفات أرخص "مبرد هواء" في مصر

كتب- أحمد الضبع:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتزايد الطلب على أجهزة مبردات الهواء المحمولة، التي توفر تبريدًا للمساحات الصغيرة مثل المكاتب والغرف.

وتتنوع هذه الأجهزة في الأسعار والمواصفات، ما يتيح للمستهلكين اختيار الأنسب لاحتياجاتهم وميزانياتهم.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار ومواصفات أبرز مبردات الهواء المحمولة المتوفرة في السوق المصري، وفقًا لأشهر منصات البيع عبر الإنترنت.

أركتيك إير طراز 593

يعتبر من الخيارات الاقتصادية، حيث يبلغ سعره حوالي 500 جنيه، ويتميز بقدرة تبريد مناسبة للمساحات الصغيرة، ويعمل بتقنية التبريد التبخيري.

أونتيل سين أون تي في

يأتي بسعر 590 جنيهًا، ويتميز بتصميم مدمج وسهولة في الاستخدام، ما يجعله مثاليًا للاستخدام الشخصي في المنزل أو المكتب.

ديكديل USB

يباع بسعر 546 جنيهًا، ويتميز بإضاءة LED بسبعة ألوان، ما يضيف لمسة جمالية للمكان. يعمل بتقنية التبريد التبخيري، ويشحن عبر منفذ USB.

أونوسرووم

يعتبر من الأجهزة المتقدمة، حيث يبلغ سعره 1270 جنيهًا، ويتميز بوجود 7 لمبات LED، ويعمل بثلاث سرعات للمروحة، ويُشحن عبر منفذ USB.

جينيريك

يباع بسعر 900 جنيه، ويتميز بمؤقت مروحة يعمل لمدة 12 ساعة، مما يتيح استخدامًا مستمرًا لفترات طويلة.

مميزات مبردات الهواء

تصميمها المدمج يجعلها مثالية للاستخدام في المساحات الصغيرة أو أثناء التنقل، كما تعمل معظم الأجهزة بتقنيات توفر الطاقة، ما يقلل من استهلاك الكهرباء، إلى جانب أنها تتميز بصوت تشغيل منخفض، مما يوفر بيئة هادئة للمستخدم.

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