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مشكلات مالية وأزمات.. 3 أبراج غير محظوظة في نهاية مايو

07:30 م الجمعة 23 مايو 2025

أبراج فلكية

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كتبت- شيماء مرسي

وفقا للتوقعات الفلكية، من المحتمل أن يكون بعض مواليد الأبراج الفلكية حظها سيء في نهاية شهر مايو 2025، فإذا كنت من هواة عالم الفلك والأبراج، فإننا نستعرض في التقرير التالي أبرزها، وفقا لموقع "economictimes".

برج الثور

يواجه مواليد هذا البرج بعض التحديات في العمل وصعوبات يومية ومشكلات مالية تتطلب منهم الصبر والمرونة

برج السرطان

يواجه مواليد برج السرطان تذبذبا في الحالة المزاجية وصعوبة في التركيز على هدف واحد بسبب تعدد اهتماماتهم، وتشير التوقعات الفلكية أيضا أن شهر مايو قد يحمل تحديات وتقلبات وخلافات أسرية وعاطفية.

برج الدلو

يشهد مولود الدلو تخبط واضطرابات كبيرة على الصعيد العاطفي، كما يعاني البعض من ضغوطات وتوتر في العمل.

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التوقعات الفلكية الأبراج الفلكية نهاية شهر مايو 2025 الحظ السيئ برج الثور برج السرطان برج الدلو
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