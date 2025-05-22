لكل لعبة حكاية.. ما أصل "الدومينو"؟

كتبت- أسماء مرسي:

لعبة الدومينو، التي تجمع الأصدقاء والعائلات حول طاولة واحدة، من الألعاب المحبوبة عالميا، ولكن هل تساءلت يوما عن أصول هذه الأحجار؟

الجذور الصينية للدومينو

تعود أصول لعبة الدومينو إلى الصين في القرن العاشر الميلادي، كان الهدف من تصميمها إظهار جميع الأزواج الممكنة من الأرقام التي تنتج عن رمي نردين.

كانت قطع الدومينو الصينية تُعرف باسم "البطاقات المنقطة" ولم تكن تحتوي على وجوه فارغة كما نراها اليوم، بل كانت تُصنع من مواد متوفرة بكثرة في ذلك الوقت مثل العظام، الخشب، أو حتى العاج.

أما في الوقت الحالي، فتُصنع مجموعات الدومينو الحديثة من البلاستيك الثقيل، وفقا لموقعي "britannica" و"jaqueslondon".

انتشار الدومينو إلى أوروبا

في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي، انتقلت لعبة الدومينو إلى إيطاليا، ومن هناك بدأت رحلتها للانتشار في جميع أنحاء أوروبا.

سرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة، لتصبح من الألعاب المفضلة في المنازل، وبحلول عام 2009، سجلت الدومينو رقما قياسيا عالميا في موسوعة "جينيس" بفرنسا، حيث تم إسقاط 4,491,863 قطعة دومينو في سلسلة واحدة بضغطة واحدة.

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