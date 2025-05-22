"نجمة شباك".. قطة تجمع 77 مليون جنيه إسترليني وتتفوق على مشاهير

كتبت- أسماء العمدة:

عادة ما يلتصق لقب "نجمة شباك" بالفنانات اللاتي حققن شهرة واسعة في السينما، لكن نجمة هذه القصة هي قطة تدعى أوليفيا بنسون تملك ثروة مذهلة تقدَّر بـ77 مليون جنيه إسترليني، لتصبح بذلك أغلى وأغنى قطة في العالم.

وللمفاجأة، لم تأتِ هذه الثروة من سلالة نادرة أو مزاد خيالي، بل من مسيرة "مهنية" حافلة بالإعلانات والفيديو كليبات برفقة صاحبتها، نجمة البوب العالمية تايلور سويفت.

وقد جمعت هذه الثروة الضخمة من خلال مشاركتها في إعلانات تجارية ذات ميزانيات كبيرة.

وظهرت في مقاطع فيديو موسيقية لتايلور سويفت، كما أن وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة حسابات تايلور سويفت التي يتابعها الملايين، ساهم بشكل كبير في شعبيتها وثروتها.

أوليفيا بنسون ليست قطة عادية، بل هي شخصية مشهورة بحد ذاتها، وتعتبر مثالاً غير مسبوق في عالم الحيوانات الأليفة التي تحقق الشهرة والثروة.

ثروتها الهائلة

تُقدر الثروة التي جمعتها أوليفيا بنسون بـ 97 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 77 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعلها واحدة من أغلى الحيوانات الأليفة في العالم.

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