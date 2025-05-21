"شعر نساء ومراحيض".. أغرب 4 متاحف حول العالم

كتب – سيد متولي

عند زيارة المتاحف نتوقع أنها ترتبط بحفظ الآثار القديمة، لكن بعضها يعد الأغرب حول العالم، لدرجة أنك لن تصدق أنها موجودة بالفعل.

وكشف موقع NDTV، عن 4 من أغرب المتاحف حول العالم:

متحف الفن السيئ، بوسطن

تحتفي معظم المتاحف بالروائع الفنية، لكن هذا المتحف يُركز على الفن الرديء.

يُكرّس متحف الفن السيئ (MOBA) في الولايات المتحدة لعرض أعمال فنية "سيئة للغاية لا يمكن تجاهلها"، من لوحات بورتريه غير متناسقة إلى مناظر طبيعية سريالية ساءت طباعها بشكل فظيع، تُمثّل المجموعة تحيةً طريفةً لطموح فني انحرف، كل قطعة مُرفقة بوصف ساخر، ما يُثير الضحك.

يتبنى المتحف فكرة أن الفن يجب أن يكون للجميع - حتى لو كان سيئًا للغاية.

متحف أفانوس للشعر، تركيا

تخيل أنك تدخل كهفًا خافت الإضاءة لتجد نفسك محاطًا بآلاف خصلات الشعر البشري، هذا بالضبط ما ينتظر زوار متحف أفانوس للشعر في تركيا.

يقع هذا المتحف أسفل متجر فخار في بلدة أفانوس الصغيرة، ويضم أكثر من 16 ألف عينة من شعر النساء، كل منها مصحوبة بملاحظة من صاحبتها الأصلية.

بدأ المتحف على يد خزاف محلي، شيز غالب، بعد أن تركت صديقة له خصلة من شعرها كتذكار، وبمرور الوقت، ساهمت المزيد من النساء، مما حوّل المكان إلى مجموعة غريبة وساحرة في آن واحد.

وبينما قد يبدو الأمر وكأنه شيء من فيلم رعب، يتم تشجيع الزوار على إضافة شعرهم إلى العرض.

متحف "العلاقات الفاشلة"، أماكن متعددة

قد يكون الانفصال قاسيًا، ولكن ماذا لو استطعت تحويل حزنك إلى معرض فني؟، هذه هي فكرة متحف العلاقات الفاشلة، الذي يضم فروعًا في زغرب، كرواتيا، ولوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

ويزخر المتحف بأشياء تبرع بها أشخاص من جميع أنحاء العالم، كل قطعة تمثل علاقة فاشلة، ويضم المتحف كل شيء، من رسائل الحب وفساتين الزفاف إلى الأشياء اليومية التي كانت ذات قيمة عاطفية.

ويرافق كل قطعة قصة قصيرة تروي قصة صعود العلاقة وسقوطها، بعضها مفجع، وبعضها الآخر طريف بشكل غير متوقع، لكنها جميعًا تُذكرنا بأن الحب - والفقد - أمران عالميان.

متحف سولاب الدولي للمراحيض، الهند

متحف مخصص بالكامل للمراحيض؟ نعم، وهو مثير للاهتمام بشكل مدهش، يقع متحف سولاب الدولي للمراحيض في نيودلهي، الهند، ويتتبع تاريخ الصرف الصحي والمراحيض من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

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