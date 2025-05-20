"مساج وسبا".. قصة أول صالة ألعاب رياضية لـ الكلاب (صور)

في حدث غير مسبوق، تستعد الصين لافتتاح أول صالة ألعاب رياضية للحيوانات الأليفة قريبًا، إذ ستوفر حمامات سباحة وأجهزة جري ومدربين للياقة البدنية لمساعدة الحيوانات على البقاء بصحة جيدة.

وانتشر على الإنترنت مؤخرًا، مركز للياقة البدنية للكلاب في شنجهاي يُدعى Gogogym بعد أن نشر مقطع فيديو لكلاب تمارس رياضة الركض على أجهزة المشي، بحسب صحيفة صحيفة "ساوث تشاينا".

وسيكون مقر صالة الألعاب في مدينة "شنجهاي"، تحت اسم "Gogogym"، حيث يتم إنشاؤه بواسطة مركز "Heal Petcare" المصمم خصيصا للكلاب.

ويتميز المرفق بأربع مناطق رئيسية، وهي منطقة اللياقة البدنية، ومنطقة السبا وإعادة التأهيل، وغرفة التدليك، ومساحة بيع الحيوانات الأليفة.

ومن المقرر افتتاح الصالة الرياضية في أواخر يونيو القادم، وهي الآن قيد العمل في مرحلة تجريبية.

وبحسب الموظفين، فإن الهدف هو مساعدة الحيوانات الأليفة على البقاء نشطة، ومنع الأمراض من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ومن المقرر أن يتواجد مدربين محترفين في الموقع، لإنشاء خطط تدريب شخصية بناءً على احتياجات كل كلب.

وعلق بعض أصحاب الحيوانات الأليفة على فكرة اللياقة البدنية المناسبة للكلاب، وقالت جيرين، التي تمتلك كلبا من فصيلة كورجي، يبلغ من العمر عامين، إنها تحضر كلبها لتحسين وضعيته، وصحة عظامه، وحرق الطاقة.

أما تشانج باي شيانج، مالك حيوان آخر، يخطط لشراء عضوية لمدة خمس سنوات عند افتتاح الصالة الرياضية رسميا.

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