بـ7 آلاف جنيه.. قصة أول سيارة تعمل بالبنزين (صور)

كتبت- أسماء العمدة:

بينما تدق أجراس التحول نحو مستقبل مستدام، نشهد الآن الفصول الأخيرة في قصة استمرت لأكثر من قرن وثلاثة عقود، تتعلق بسيارات الاحتراق الداخلي، التي سيطرت على طرقات العالم لعقود طويلة، لكنها اليوم تفسح المجال تدريجيًا أمام عصر جديد تقوده الكهرباء والطاقة النظيفة.

ووفقًا لموقع cnn، فإنه في عام 1879، استعرض المهندس الألماني الرائد كارل بنز ابتكاره الثوري أول محرك يعمل بالبنزين، وحيد الأسطوانة، بسعة متواضعة بلغت 954 سنتيمترًا مكعبًا، والذي كان الشرارة الأولى التي أشعلت حلم بنز ببناء سيارة خفيفة الوزن تعتمد على قوة هذا الوقود الجديد.

وفي عام 1885، انتهى بنز من تطوير أول سيارة عاملة بمحركه المبتكر، والذي استطاع آنذاك توليد قوة 0.75 حصان.

وبعد عام واحد فقط، خطا بنز خطوة تاريخية أخرى بتسجيل براءة اختراع أول سيارة تعمل بالبنزين، وبحلول يوليو 1886، كانت صور سيارة بنز، التي أطلق عليها اسم "Model No.1"، تتصدر الصفحات الإخبارية، معلنة ميلاد عصر جديد في عالم النقل.

لكن الظهور الحقيقي لقدرات هذه السيارة الرائدة لم يكن في ساحات المعارض، بل في موقف عفوي وجريء من زوجة كارل بنز، بيرتا.

ففي عام 1888، أجرت بيرتا رحلة تاريخية برفقة أطفالها بين مدينتي مانهايم وبفورتساهايم في ألمانيا، مستخدمة سيارة زوجها دون علمه، ولم تكن هذه الرحلة الطويلة مجرد مغامرة عائلية، بل كانت بمثابة استعراض عملي لقدرة السيارة على الاعتمادية والعمل في الظروف الواقعية.

يُذكر أن سيارة "Model No.1" انطلقت لاحقًا إلى الأسواق بسعر قارب الـ150 دولارًا آنذاك، ما يعادل 7523 جنيهًا مصريًا، لتشكل بداية لانتشار السيارات الشخصية.

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