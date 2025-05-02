واقعة مأساوية.. انهيار أرضي ينهي حياة أب وابنتيه والأم بين الحياة والموت

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، تسبب انهيار أرضي في وفاة أب وابنتيه الصغيرتين وإصابة الأم بجروح خطيرة.

ووقع الحادث المأساوي في مبني لغسيل السيارات في مدينة سامسون، شمال تركيا.

تفاصيل الحادث المروع

في لحظات مفاجئة وغير متوقعة، انهار جزء من الأرض المطل على مبني لغسيل السيارات، لتتساقط صخور كبيرة وكميات هائلة من التربة على المكان، ولسوء الحظ، كانت عائلة تركية متواجدة في المغسلة لتنظيف سيارتها عندما وقع الانهيار، ليجدوا أنفسهم محاصرين تحت الأنقاض في مشهد مروع، وفقا لموقع "turkishminute".

نجاة الأم ومصرع الأب والابنتين

فور الإبلاغ عن الحادث، هرعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى موقع الانهيار، وتمنكنوا من انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وبعد عمليات بحث دقيقة، عُثر على الأم "تشيجدم كايا" البالغة من العمر 29 سنة، وهي على قيد الحياة ولكن مصابة بجروح بالغة، مثل كسور متعددة، ونُقلت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التقارير بأن حالتها الصحية مستقرة بعد خضوعها لعملية جراحية.

تم أيضا انتشال جثث زوجها "آدم كايا" البالغ من العمر 35 سنة، وابنتيهما الصغيرتين آيلا البالغة من العمر 7 أعوام، وأشليا لينا البالغة من العمر 5 أعوام.

كاميرات المراقبة توثق اللحظات المأساوية

كشفت لقطات مروعة سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في محطة الوقود المجاورة، عن اللحظات المأساوية للانهيار الأرضي.

وأظهرت هذه اللقطات السرعة المفاجئة والعنف الشديد للانهيار الذي لم يترك للعائلة أي فرصة للنجاة.

Samsun’un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı



İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor https://t.co/SzEY7cAvm4 pic.twitter.com/k3IFoDsNoS — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 27, 2025

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