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10 صور لـ سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان كان- لن تتوقع سعر فستانها

08:36 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة سلمى أبو ضيف في مهرجان كان
  • عرض 10 صورة
    سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان كان
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان كان- لن تتوقع سعرها
  • عرض 10 صورة
    سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان كان
  • عرض 10 صورة
    سعر إطلالة سلمى أبو ضيف
  • عرض 10 صورة
    ظهرت سلمى بفستان أسود طويل بقصة الكب
  • عرض 10 صورة
    فستان سلمى أبو ضيف
  • عرض 10 صورة
    خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار خلال حضورها خامس أيام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائ
  • عرض 10 صورة
    اعتمدت سلمى مكياجا ناعما إذا وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود
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كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار خلال حضورها خامس أيام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وظهرت سلمى بفستان أسود طويل بقصة الكب، تميز بفتحة عند منطقة الصدر وبصيحة الريش، من توقيع الإستايلست اللبناني المبدع سيدريك حداد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى مكياجا ناعما إذا وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت سلمى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بتوقيع مصففة الشعر إلهام مستور.

ونسقت سلمى مع إطلالتها مجوهرات ماسية من علامة "شورباد" الشهيرة، مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

وبالبحث وجدنا أن سعر إطلالة سلمى من ماركة Dolce & Gabbana ويصل سعرها حوالي 750 يورو أي ما يعادل 210 ألف جنيه.

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