بـ3 ملايين دولار.. سر ارتفاع سعر أغلى حقيبة يد في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

في عالم الحقائب اليدوية الفاخرة، تتنافس دور الأزياء والمجوهرات على تقديم التصاميم الأكثر تميزًا وندرة، وغالبًا ما تكون مرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، وفقًا لموقعي times of india وccn.

الحقيبة التي قد يصل سعرها إلى نحو 3 ملايين دولار أمريكي هي "1001 ليلة من الماس"، من تصميم دار معوّض (Mouawad 1001 Nights Diamond Purse).

وقُدرت قيمتها بحوالي 3.8 مليون دولار أمريكي عند الكشف عنها في عام 2010، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى حقيبة يد في العالم آنذاك.

وتتميز هذه الحقيبة الفاخرة بتصميمها على شكل قلب، وهي مصنوعة يدويًا من الذهب عيار 18 قيراطًا، وهي مرصعة بـ 4,517 ماسة (105 ماسات صفراء، 56 ماسة وردية، و 4,356 ماسة عديمة اللون) بوزن إجمالي 381.92 قيراطًا.

واستغرق صنعها أكثر من 8,800 ساعة من العمل الدقيق بواسطة 10 حرفيين مهرة، وبينما قد تظهر حقائب أخرى نادرة ومرصعة بالجواهر بأسعار قريبة أو حتى أعلى في المزادات الخاصة أو المعارض الحصرية، إلا أن حقيبة "1001 ليلة من الماس" من معوض لا تزال تُذكر غالبًا كواحدة من أغلى حقائب اليد التي تم الكشف عنها رسميًا.

اقرأ أيضًا:

"حياتها اتقلبت في ثانية".. أم تبيع طفلها لسبب صادم وهذا ما حدث (فيديو وصور)

في منزلك.. صور سيلفي تكشف عن القاتل الصامت - يدمرك دون أن تدري

ابتعد عن النوافذ.. كيف تتصرف عند حدوث زلزال مفاجئ؟

يحارب الكوليسترول الضار.. مشروب ساخن يقي من مرض السكر

استعدوا للثراء.. 3 أبراج على موعد مع السعادة والفلوس