بئر يبتلع عائلة كاملة في هذه الدولة (فيديو)

في حادث هزّ مدينة "كوهدشت" بمحافظة لرستان غربي إيران، لقي 7 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بعد سقوطهم داخل بئر زراعية أثناء محاولتهم إنقاذ طفل سقط بداخله.

وبحسب ما صرح به حاكم مدينة كوهدشت، مراد ناصري، للتلفزيون الرسمي الإيراني، فإن الحادث وقع في بلدة "كوهناني"، حين سقط طفل بشكل مفاجئ داخل بئر بعمق 50 مترا، فسارع والده إلى النزول لمحاولة إنقاذه، قبل أن يلحق به شقيق الطفل وعدد من أفراد العائلة تباعا، في مشهد مأساوي انتهى باختناق الجميع داخل البئر.

وأضاف "ناصري" أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال جثامين أربعة من الضحايا، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة لاحقا، وأكدت التقارير الأولية أن سبعة أفراد في المجموع فقدوا حياتهم نتيجة الحادث.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يوثّق لحظة انتشال الضحايا، وسط حالة من الصدمة والحزن التي خيّمت على سكان البلدة، في وقت دعت فيه السلطات إلى تعزيز إجراءات السلامة حول الآبار الزراعية المكشوفة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة.

🔞🔞🔞لحظه خارج کردن پیکر یکی از اعضای خانواده جان‌باخته کوهدشتی…



در پی سقوط یه کودک به کانال آب خانواده اون برای نجاتش وارد چاه می‌شن که متاسفانه ۷ عضو این خانواده تو چاه غرق می‌شن و جونشون رو از دست می‌دن…#فوری #کوهدشت pic.twitter.com/lPzQyzEX0N — Nima Payandeh | نیما پاینده (@NimaPayandeh97) May 9, 2025

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