رحلة عبر 14 دولة.. 12 صورة لـ أطول طريق سريع في العالم

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن الطريق السريع الوطني 44 في الهند يحمل لقب أطول طريق في البلاد بامتداده البالغ 4112 كيلومتر، فإن طريقا آخر يتمتع بخصوصية فريدة من نوعها يجذب الانتباه على مستوى العالم.

ويمتد الطريق السريع بين الأمريكتين لمسافة مذهلة تبلغ 30,600 كيلومتر، لذا يعد أطول طريق سريع في العالم، وفقا لموقع "news18".

ويمتد هذا الطريق الأسطوري عبر قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية الشاسعتين، حيث يبدأ رحلته من خليج برودو المتجمد في ألاسكا وينتهي عند مدينة أوشوايا الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين، وما يميز هذا الطريق أنه يعبر حدود 14 دولة دون أي انحناء أو التواء كبير في مساره.

إنجاز هندسي ضخم

صُمم الطريق السريع العابر للأمريكتين في أوائل عشرينيات القرن الماضي لتعزيز السياحة والتواصل بين الأمريكتين، لذا فهو يعد دليلا على التعاون الدولي.

وبحلول عام ١٩٣٧، التزمت جميع الدول الأربع عشرة المشاركة بالمشروع، وفتح الطريق رسميا أمام حركة المرور بحلول عام ١٩٦٠.

وتشمل الدول الأربع عشرة الواقعة على طول مساره كندا، والولايات المتحدة، والمكسيك، وغواتيمالا، والسلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، وتشيلي، والأرجنتين، وتتحمل كل دولة مسؤولية صيانة الجزء الذي يمر عبر أراضيها من الطريق السريع.

أكثر من مجرد طريق

إلى جانب طوله الشاسع، يتيح الطريق السريع بين الأمريكتين للمسافرين رحلة جذابة عبر أكثر المناظر الطبيعية تنوعا في العالم.

ومن الجبال المغطاة بالثلوج والصحاري القاحلة إلى الغابات الوارفة والسواحل الممتدة، يقدم الطريق لوحة فنية متغيرة باستمرار من الجمال الطبيعي.

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