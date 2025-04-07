عمره 26 عاما - إصابة شاب بسكتة دماغية بعد تدليك رقبته وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

تمكن مبرمج صيني، يبلغ من العمر 26 عامًا، من تجنب الشلل الدائم بأعجوبة بعد إصابته بسكتة دماغية، بعد أن حصل على تدليك قوي للرقبة لتخفيف الألم.

شياو تشانج (اسم مستعار)، وهو شاب متخصص في تكنولوجيا المعلومات من تشانجشا، مقاطعة هونان الصينية، كان يعاني من آلام في الرقبة نتيجة لساعات طويلة يقضيها على مكتبه، بحسب odditycentral.

وبعد أن علم أن التدليك التقليدي يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الرقبة، قرر تجربته في صالون تدليك محلي، كان كل شيء يسير على ما يرام حتى شعر بألم حاد في رقبته أثناء مناورة أكثر قوة من قبل معالج التدليك، والذي أعقبه صداع شديد.

لم يفكر كثيرًا في هذه الأعراض، ولكن في صباح اليوم التالي، استيقظ مع خدر وضعف في الجانب الأيسر من جسده، بالإضافة إلى كلام غير واضح، خائفًا، هرع الشاب البالغ من العمر 26 عامًا إلى مستشفى الشعب الثاني في مقاطعة هونان، حيث تم تشخيصه باحتشاء دماغي ثانوي.

وأظهر تصوير الرأس بالرنين المغناطيسي وتصوير الأوعية الدماغية أن شياو تشانج يعاني من "تسلخ في الشريان السباتي الأيمن واحتشاء دماغي ثانوي".

ووصل المريض الشاب، إلى المستشفى في وقت مبكر بما يكفي لمنع حدوث ضرر دائم، باستخدام علاجات شاملة، مثل العلاج بمضادات التخثر، وتحسين الدورة الدموية الجانبية، والتخلص من الجذور الحرة للأكسجين، تمكن الأطباء من تخفيف الضرر، وتشانج الآن في طريقه إلى الشفاء التام.

والشريان السباتي وعاء دموي مهم يُغذي الدماغ بالدم، عند تمزق الطبقة الداخلية لجدار الوعاء الدموي، يتسرب الدم إليه مُشكلاً "تسلخًا"، ما قد يُسبب تضيقًا أو حتى انسدادًا في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نقص إمداد الدماغ بالدم، ويؤدي في النهاية إلى سكتة دماغية، كما أوضح الدكتور ليو يان من قسم الأعصاب بالمستشفى.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأوعية الدموية في الرقبة سطحية، وقد يؤدي الضغط الخارجي غير السليم (مثل التدليك القوي، أو إدارة الرأس فجأة، أو "لف الرقبة"، وما إلى ذلك) إلى إتلافها بشكل مباشر".

اقرأ أيضا:

بالأرقام والصور| أغنى 5 رجال في العالم.. ثرواتهم تقترب من تريليون دولار

من باريس للهند.. 20 صورة لأحدث جولات كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

أغرب طلب زواج في مصر.. ثمانيني يبحث عن فتاة عشرينية لسبب عجيب

خبيرة تحذر من وضع الغسالة في هذا المكان بالمنزل- "يجلب الطاقة السلبية والنكد"

قدراتها خارقة.. تعرف على أذكى 10 حيوانات في العالم