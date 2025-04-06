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من باريس للهند.. 20 صورة لأحدث جولات كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

05:00 م الأحد 06 أبريل 2025
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كتبت- أسماء العمدة:
تواصل كريستينا بيشكوفا، حاملة لقب ملكة جمال العالم، جولاتها العالمية، حيث شاركت مؤخرًا صورًا ومقاطع فيديو من زياراتها لعدد من الدول، عارضةً لحظات من أعمالها وجلساتها الإعلامية والإنسانية.

الملكة التشيكية، التي تُوجت باللقب خلال حفل مميز أُقيم في مدينة مومباي الهندية، تفوقت على 111 متسابقة من مختلف أنحاء العالم، لتصبح ثاني تشيكية تنال هذا اللقب بعد تاتيانا كوتشاروفا عام 2006، وفقًا لشبكة CNN.

وفي إطار جولاتها الأخيرة، شاركت كريستينا في أسبوع الموضة بباريس، كما نشرت إطلالة خاصة من إحدى حملاتها احتفالًا بقدوم الربيع.
وتوجهت بعد ذلك إلى الهند، حيث زارت مدينة تيلانجانا، التي تستعد لاستضافة النسخة القادمة من مسابقة ملكة جمال العالم في مايو المقبل.

كما تفاعلت كريستينا مع الأطفال خلال احتفالات اليوم العالمي للغابات، حيث أعربت عن إعجابها بحماسهم وفضولهم تجاه الطبيعة.
وضمن حضورها الإعلامي، أجرت مقابلة عبر بودكاست "الملكات يتحدثن"، سلطت فيها الضوء على تجربتها ومسيرتها منذ التتويج.

ومنذ حصولها على اللقب، أصبحت كريستينا تمثل بلادها على الساحة العالمية، إلى جانب عملها كعارضة أزياء.
كما أنها نشطة في المجال الخيري، وأسست مشروعًا مخصصًا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية التشيك.


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