قدراتها خارقة.. تعرف على أذكى 10 حيوانات في العالم

كتب- أحمد الضبع:

تتميز بعض الحيوانات بذكاء يفوق التوقعات البشرية، وتظهر قدرات معرفية معقدة ومهارات تثير الدهشة، وهذه القدرات تتضمن استخدام أساليب الحياة البرية للتغلب على الصعاب والتأقلم مع البيئة الوعرة.

وفيما يلي، نستعرض أذكى 10 حيوانات على كوكب الأرض، وفقًا لموقع "Diario AS"، مع تسليط الضوء على قدراتها الفريدة التي تميزها عن غيرها.​

الشمبانزي

يعتبر الشمبانزي أقرب الكائنات الحية إلى الإنسان، إذ يتشارك معه حوالي 98% من الحمض النووي، ويتميز بقدرته على استخدام الأدوات وحل المشكلات والتعلم من الملاحظة.

الدلافين

تُعرف الدلافين بذكائها الاجتماعي واللغوي، إذ تستخدم تحديد الموقع بالصدى للتنقل والصيد، وتظهر سلوكيات معقدة مثل التعاون والتعلم الاجتماعي.

إنسان الغاب

تشتهر إنسان الغاب بذاكرتها الممتازة وقدرتها على صنع الأدوات، مثل استخدام العصي لاستخراج الحشرات من لحاء الأشجار.

الغربان

تُعتبر الغربان من أذكى الطيور، إذ تستطيع استخدام الأدوات، مثل ثني الأسلاك للوصول إلى الطعام، وتظهر فهمًا متقدمًا للعلاقات السببية والتخطيط للمستقبل.

الأخطبوط

يتميز الأخطبوط بذكاء مدهش، ويستطيع حل الألغاز والتمييز بين الأشخاص، ويستخدم التمويه للتخفي عن المفترسات.

الفيل

يُظهر الفيل ذكاءً عاطفيًا واجتماعيًا، إذ يمتلك ذاكرة قوية ويستطيع التعرف على نفسه في المرآة، بالإضافة إلى استخدام الأدوات والتعاون في مجموعات.

الغوريلا

تُظهر الغوريلا قدرات معرفية متقدمة، مثل استخدام لغة الإشارة للتواصل مع البشر، وحل المشكلات المعقدة، وإظهار التعاطف.

الببغاء الرمادي

يُعتبر هذا النوع من الببغاوات من أذكى الطيور، حيث يستطيع تقليد الأصوات والكلمات البشرية وفهم بعض المفاهيم الأساسية.

الكلب

يتميز الكلب بذكاء اجتماعي عالٍ، حيث يستطيع فهم الإيماءات البشرية والتفاعل معها، والتعلم من خلال التدريب والملاحظة.

النمل

رغم صغر حجمها، إلا أن النملة تُظهر سلوكيات معقدة مثل التنظيم الاجتماعي والتعاون في البحث عن الطعام وبناء المستعمرات.

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