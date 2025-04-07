"أحرجت مايكروسوفت.. 10 معلومات عن ابتهال أبو سعد بعد تصدرها الترند

كتب- أحمد الضبع

تصدرت المهندسة والمبرمجة المغربية ابتهال أبو سعد، موظفة شركة مايكروسوفت، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما قاطعت حفل الذكرى الـ50 لتأسيس الشركة، منددة بتورطها في ما وصفته بـ "التواطؤ" مع إسرائيل من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

من هي ابتهال أبو سعد؟

ابتهال أبو سعد، المولودة في الرباط عام 1999، تخرجت في جامعة هارفارد الأمريكية، وتخصصت في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، وقبل ذلك، شاركت في برنامج "تيك جيرلز" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في صيف 2016، الذي استهدف تعزيز مهارات الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الأمر الذي شكل نقطة تحول في حياتها المهنية، ووفقا لـ"بي بي سي".

وقبل التحاقها بمايكروسوفت، كانت ابتهال ناشطة في مجال التعليم التكنولوجي، فقد أسست منتدى "آي تي ويكند" الذي يهدف إلى تعليم علوم الكمبيوتر للفتيات في المدارس الابتدائية، كما شاركت في تأسيس منصة "ريسنتيبوس" الرقمية التي تهدف إلى توثيق السجلات الطبية للاجئين حول العالم.

وبعد تخرجها، انضمت ابتهال إلى مايكروسوفت في عام 2022، إذ عملت في قسم الذكاء الاصطناعي، وشاركت في تطوير تقنيات متقدمة في مجالات المراقبة والتحليل البياني، بما في ذلك خدمات السحابة "مايكروسوفت أزور".

الاحتجاج على التواطؤ مع الاحتلال

خلال احتفال مايكروسوفت بمرور 50 عامًا على تأسيسها، أثارت ابتهال جدلًا واسعًا عندما قاطعت كلمة مصطفى سليمان، المدير التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، ووجهت اتهامات للشركة باستخدام تقنياتها لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: "أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي، 50 ألف شخص ماتوا، ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

ابتهال لم تتوقف عند ذلك، بل عبرت عن صدمتها من مشاهد الدمار والأرواح المفقودة في غزة، وقالت: "لقد حطمتني صور الأطفال الأبرياء المغطاة بالرماد والدماء، وبكاء الآباء المفجوعين."

وأضافت أنها كانت متحمسة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير الإنسانية، لكنها اكتشفت أن أعمالها في هذا المجال تساهم في قمع وتجسس الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين والأطباء واللاجئين الفلسطينيين.

هذه إبتهال أبو السعد، شابة مغربية، خرّيجة جامعة هارفارد، وتعمل مبرمجة في شركة مايكروسوفت. في الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، صعدت إبتهال إلى خشبة المسرح خلال الاحتفال الرسمي، ووجّهت اتهامًا مباشرًا لمصطفى سليمان، المدير التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في الشركة – من أصول عربية –… pic.twitter.com/6ER7eg38Eg — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 4, 2025

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