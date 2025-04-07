قطعة من الجنة.. 20 صورة ساحرة لــ أجمل شواطيء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تتنوع شواطئ العالم بجمالها الساحر، وتتزين بمياهها الفيروزية ورمالها الذهبية، لتقدم للزوار تجارب لا تُنسى.

وفي هذا المقال، إليكم 6 من أجمل شواطئ العالم، وفقا لموقع "time".

وايتهافن، أستراليا

يقع شاطئ وايتهافن في قلب الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا، ويتميز برمال السيليكا البيضاء الناعمة التي تمنحها ملمسًا حريريًا لا يُصدق.

وما يزيد من سحر هذا الشاطئ هو تداخل أنماط دوامية من الرمال البيضاء النقية مع المياه الفيروزية المتلألئة، لتشكل لوحة فنية طبيعية خلابة تتغير ألوانها وأشكالها مع حركة المد والجزر.

ولا يقتصر جمال وايتهافن على منظره الخلاب فحسب، بل يوفر أيضا مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، فيمكنك الاستمتاع بالتجديف على الألواح في المياه الصافية، أو الانطلاق في جولات بيئية مصحوبة بمرشدين لاستكشاف الحياة البحرية الغنية في الحاجز المرجاني العظيم.

أنس سورس دارجنت، سيشيل

شاطئ أنس سورس دارجنت في سيشيل واحدا من أكثر الشواطئ سحرا في العالم، وذلك بفضل صخوره الجرانيتية الخلابة ورماله البيضاء الناعمة ومياهه الضحلة الصافية.

ويقع هذا الشاطئ في جزيرة لا ديغ، ويوفر ملاذا هادئا بمياهه الهادئة والدافئة المثالية للسباحة والغطس.

جريس باي، جزر توركس وكايكوس

يُصنف شاطئ جريس باي باستمرار كواحد من أفضل شواطئ العالم، وهو بحق يستحق هذا اللقب، فبمجرد أن تطأ قدماك رماله البيضاء الناعمة، وتنظر إلى مياهه الفيروزية الهادئة، ستشعر وكأنك في عالم آخر.

يقع هذا الشاطئ الساحر في جزيرة بروفيدنسياليس، وهو جزء من محمية بحرية تزخر بالحياة المرجانية والأسماك الملونة، مما يجعله وجهة مثالية للسباحة والغطس.

نافاجيو، اليونان

يُعرف هذا الشاطىء باسم شاطئ حطام السفن، وهو خليج منعزل تحيط به منحدرات شاهقة من الحجر الجيري، ما يضفي عليه سحرًا خاصًا.

ولا يمكن الوصول إلى هذا الشاطئ في جزيرة زاكينثوس إلا بالقارب، ما يزيد من جاذبيته، ويتميز بحطام سفينة صدئة تُضفي لمسة من السحر على مياهه الفيروزية الخلابة وشاطئه المرصوف بالحصى الأبيض.

خليج ترانك، جزر فيرجن الأمريكية

يقع خليج ترانك في جزيرة سانت جون، وهو جوهرة في منتزه جزر فيرجن الوطني، ويشتهر برماله البيضاء النقية ومياهه الصافية، كما يضم مسارا للغطس تحت الماء للاستمتاع بالحياة المرجانية والبحرية.

وتحيط به تلال خضراء، ليوفر جمالا طبيعيا ومكانا هادئا للزوار.

الرمال الوردية، جزر البهاما

كما يوحي اسمه، يتميز شاطئ الرمال الوردية برماله الناعمة الوردية التي صنعتها حشرات المرجان المجهرية.

يقع هذا الشاطئ الخلاب بالقرب من جزيرة هاربور، وتحيط به مياه هادئة وصافية مثالية للسباحة والتجديف.

يظهر اللون الوردي للرمال في أبهى صوره عند شروق الشمس وغروبها، ليمنحك مشهدا ساحرا.

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