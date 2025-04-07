"تيك توك" يحول فتاة من عاملة نظافة إلى عارضة أزياء- 16 صورة تكشف القصة

كتبت- أسماء مرسي:

تغيرت حياة عاملة نظافة شوارع في بانكوك رأسا على عقب بعد التقاط مصور روسي لصورة عفوية لها أثناء قيامها بعملها اليومي.

هذه اللحظة العابرة لم تكن مجرد صورة، بل كانت نقطة تحول جذرية قادتها إلى عالم عروض الأزياء والشهرة، لتتلقى عروض عمل مغرية من علامات تجارية مرموقة، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بداية القصة

بدأت قصة "نوباجيت مين سومبونساتي"، البالغة من العمر 28 سنة لطفلين، في شوارع بانكوك، بينما كانت مين منهمكة في عملها، لفتت انتباه المصور الروسي سيميون ريزشيكوف.

انجذب ريزشيكوف إلى جمالها الطبيعي وهو يراقبها عن بعد، فقرر التقاط صورة لها دون علمها ثم أراها النتيجة.

فيديو عفوي يحظى بانتشار واسع

لم يكتف ريزشيكوف بالصورة، بل سجل أيضا لقاءه بمين على هاتفه لحظة اقترابه منها وإشادته بمظهرها.

سرعان ما انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع بعد نشره على تطبيق "تيك توك"، ليثير إعجاب الآلاف بجمال عاملة النظافة الشابة ويدفعهم للبحث عن المزيد من المعلومات عنها.

الأضواء والشهرة

لم يمض وقت طويل حتى بدأت وسائل الإعلام ووكالات عرض الأزياء في التواصل مع مين، وخلال مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام التايلاندية، صرحت بأنها تعمل كعاملة نظافة شوارع منذ حوالي عام وكانت سعيدة بعملها، كما اعترفت بصدمتها من الاهتمام المفاجئ الذي حظيت به بعد لقائها العفوي بالمصور الروسي.

خبير تجميل يحول عاملة النظافة إلى أيقونة

تلقت مين دعوة من خبير التجميل التايلاندي الشهير تشاتشاي بينفابيتشارت، المعروف أيضًا باسم نونج تشات، لحضور جلسة تجميل مجانية.

قام "نونج" تشات بتحويل الفتاة بشكل مذهل، ليجعلها تبدو كنسخة طبق الأصل من شخصية بانور من الفيلم التايلاندي الشهير "فن الشيطان 2".

تصدرت الشابة التايلاندية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بفضل سحر عدسة خبير التجميل، الذي أبرز جمالها وأناقتها بأسلوب فني.

فرص جديدة وعروض عمل مغرية في عالم الموضة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد عُرضت على "نوباجيت" فرصة العمل كعارضة أزياء لخط مستحضرات التجميل Browit التابع لشركة Nong Chat، بالإضافة إلى ذلك، تلقت العديد من عروض مع علامات تجارية ووكالات تسويق أخرى.

بداية جديدة

اتخذت مين مؤخرًا قرارًا بترك وظيفتها كعاملة نظافة في الشوارع لتكريس نفسها لمسيرتها المهنية الجديدة والمزدهرة في عالم الموضة.

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