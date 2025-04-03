أبهرت أنجلينا جولي.. من هي الحاجة زبيدة قاهرة الأمية؟

كتب- أحمد الضبع:

بعزيمة وإصرار الأم المصريّة، نجحت الحاجة زبيدة عبد العال في تخليد اسمها في سجلات التاريخ المصري كأيقونة لمحو الأمية في مصر، وكأن أمير الشعراء أحمد شوقي كان يكتب هذا البيت خصيصًا لها: "العلم يرفع بيوتا لا عماد لها.. والجهل يخفض بيت العز والكرم".

وبعد رحيلها عن عالمنا صباح الأربعاء عن عمر يناهز 89 عامًا،، تصدرت الحاجة زبيدة، حديث الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي، كأكبر طالبة محو أمية استطاعت أن ترسم لنفسها ولأبنائها سيرة يتفاخر بها الأحفاد، بعدما تحوّلت من سيدة لا حول لها ولا قوة إلى رمز لتحدي الزمن والظروف.

حصلت الحاجة زبيدة على شهادة محو الأمية في سن الـ87 عامًا، ما جعلها محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمشاهير، من أبرز هؤلاء كانت الممثلة أنجلينا جولي، التي نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، أثناء تأديتها لاختبار محو الأمية، وذلك تعبيرًا عن إعجابها بقوة إرادتها وإصرارها على التعلم في هذا العمر المتقدم.

الحاجة زبيدة قاهرة الأمية، التي كانت أمًا لثمانية أبناء- أربعة أولاد وأربع بنات- وجدة لـ 13 حفيدًا، نشأت في بيئة ترفض تعليم الإناث، حيث كان والدها يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، ولكن بعد وفاته، قررت أن تُعلّم أخواتها البنات، ونجحت في تحقيق ذلك، وتزوجت في سن الـ 18 وأنجبت أبناءها، وحرصت على تعليمهم، بل كانت تبيع بعض البضائع أمام مدارسهم لتشجيعهم على استكمال تعليمهم، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وبدأت الحاجة زبيدة مسيرتها التعليمية في سبتمبر من عام 2022، عندما قررت الالتحاق بالفصول التعليمية ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى محو الأمية، وبفضل عزيمتها، حصلت على شهادة محو الأمية في عام 2023.

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