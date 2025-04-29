زهور تبعد الطاقة السلبية.. 4 نباتات منزلية قد تحمي من الحسد

كتبت- نرمين ضيف الله

هناك زهورتجلب الطاقة الإيجابية، وتساعد على طرد الحسد، لكن في الثقافات الشعبية والطب الشعبي، يُعتقد أن لبعض أنواع الزهور طاقات إيجابية وقدرة على تنقية الجو من الطاقات السلبية وجلب الراحة النفسية، ما قد يُفسر شعبيًا بأنها "تطرد الحسد".

وفي هذا السياق، إليك 5 أنواع من الزهور التي يُعتقد أن وجودها في المنزل يساعد على جذب الطاقة الإيجابية والتخلص من الحسد، وفقًا لما جاء في موقع "بينك فيلا".

زهرة القرنفل

زهرة القرنفل يقال إنها تحمي من الطاقات السلبية وتُستخدم في بعض الثقافات كرمز للحماية من الحسد والغيرة، وووجودها في حديقة المنزل يبعث على الطمأنينة والراحة النفسية.

زهرة الريحان

نبات مقدس في بعض الثقافات، ويُعتقد أن رائحته تساهم في طرد الحسد والطاقة السلبية، ويُستخدم أحيانًا مع الماء لرش أركان المنزل للتنظيف.

زهرة الياسمين

رمز للحب والسلام، ويقال إنها تجلب الطاقة الإيجابية وتساعد على تهدئة التوتر والمشاعر السلبية.

توضع في أماكن النوم أو الجلوس لطرد المشاعر السلبية.

زهرة اللافندر

معروفة بقدرتها على تهدئة الأعصاب، وتستخدم في الروائح المعطرة لطرد الطاقة السلبية، ويُعتقد أن وجودها في المنزل يحمي من الحسد ويجلب الاستقرار العاطفي.











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