"شوبينج النجوم".. أغلى 6 ماركات في عالم الموضة والأزياء

كتبت- أسماء العمدة:

يحظى عالم الموضة والأزياء بشعبية واسعة، ويتابعه الملايين للتعرف على أحدث الصيحات العالمية، في سباق دائم لتقديم ما هو أفضل. إلا أن هناك بعض الماركات التي تقدم منتجاتها بأسعار باهظة، وفقًا لـ CNN.

لويس فويتون (Louis Vuitton):

تتصدّر هذه العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة القائمة باستمرار. تشتهر بحقائبها الجلدية الفاخرة، بالإضافة إلى الملابس، الإكسسوارات، والأحذية. شعارها المميز وحرفيتها العالية يجعلانها مرغوبة للغاية.

هيرميس (Hermès):

علامة فرنسية أخرى تشتهر بمنتجاتها الحصرية عالية الجودة، خاصة حقائب اليد مثل “بيركين” و”كيلي”. تقدم أيضًا الملابس، الإكسسوارات، العطور، والأثاث.

غوتشي (Gucci):

علامة إيطالية أيقونية معروفة بتصاميمها الجريئة والعصرية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات الفاخرة، بما في ذلك الملابس، الحقائب، الأحذية، والإكسسوارات.

شانيل (Chanel):

دار أزياء فرنسية أسستها كوكو شانيل. تشتهر بتصاميمها الأنيقة والخالدة، خاصة في مجال الملابس النسائية الراقية، وحقائب اليد، والعطور (مثل عطر “شانيل رقم 5”)، ومستحضرات التجميل.

برادا (Prada):

علامة إيطالية فاخرة تشتهر بتصاميمها المبتكرة والبسيطة في آنٍ واحد. تقدم الملابس، الحقائب، الأحذية، والإكسسوارات، التي غالبًا ما تتميز بلمسة عصرية فريدة.

ديور (Dior):

دار أزياء فرنسية عريقة تأسست على يد كريستيان ديور. تشتهر بتصاميمها الأنثوية الراقية في الملابس، بالإضافة إلى الحقائب، الأحذية، العطور، ومستحضرات التجميل.

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