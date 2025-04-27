توفي بعد تعرضه للسخرية.. من هو التيك توكر شريف نصار؟

خيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، عقب إعلان وفاة التيك توكر الشهير شريف نصار، الذي تعرض خلال الأيام الأخيرة لموجة من السخرية والتنمر بسبب مقاطع الفيديو التي كان ينشرها عبر حسابه على تيك توك.

وأعلن زوج شقيقة نصار معتز الديب نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب:

"توفي إلى رحمة الله شقيق زوجتي وصديقي محمد نصار. لله الأمر من قبل ومن بعد ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم"، دون أن يربط بشكل مباشر بين الوفاة وموجة التنمر التي طالته مؤخرًا.

وفي الأيام التي سبقت وفاته، نشر نصار مقطع فيديو مؤثرًا عبّر فيه عن الألم الذي شعر به نتيجة الإساءات والتنمر، موجّهًا رسالة لمن أساؤوا إليه قال فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله"، قبل أن يكررها ثلاث مرات، ويضيف: "سيسخر الله لكم من يضيق صدوركم ويؤذي قلوبكم ولو بعد حين".

وفي رسالة حملت قدرًا كبيرًا من الألم والكبرياء، قال نصار: "لا تتعمد إحزان أحد، وقاتل بشرف ولا تمت مقهورًا أو ذليلًا، لا تمت إلا محاربًا واقفًا شامخ الرأس منتصب القامة عالي المقام".

ورغم أن بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي ربطوا وفاة نصار بتعرضه لحملة من السخرية، إلا أن أسرة الراحل لم تؤكد أو تنفِ بشكل رسمي هذا الربط حتى الآن.

من هو شريف نصار؟

ويعد شريف نصار من صانعي المحتوى البارزين على منصة تيك توك، وعُرف بإلقاء الشعر وقراءة كتب التنمية البشرية والنصوص النفسية بأسلوب درامي مميز، ما ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية واسعة خلال فترة قصيرة.

ورغم نجاحه، تعرض نصار لهجوم ساخر، إذ وصفه بعض المستخدمين بلقب "عريس الصالونات" في إشارة إلى أسلوبه في تقديم النصائح الاجتماعية والعاطفية.

وبعد رحيله تعاطف الآلاف من رواد مواقع التواصل معه، عبر نشر منشورات ينتقدون فيها التنمر على الآخرين.

اقرأ أيضا:

هذا ما يفعله "العيش السن" بالكلى والكبد.. فوائد مذهلة

مفاجأة.. فيتامين د قد يقلل الإصابة بهذا النوع من السرطان

تسبب قلة البركة والكوابيس.. خبيرة طاقة تحذر من 5 أشياء لا يجب وضعها خلف باب الشقة

بـ ٤٠ ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بأسعار المايوه الجديد- "محدش ضربك على إيدك تشتري"

فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث