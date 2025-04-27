"لغة الجسد لا تكذب".. 7 إشارات تُنذر بالخيانة العاطفية

كتبت: نورهان ربيع

يعد علم لغة الجسد من المجالات المهمة التي تساعد على كشف سمات الشخصية التي تتعامل معها، كما يمكن من خلاله التعرف على ما يخفيه البعض رغم محاولات التظاهر بعكس ذلك.

وتظهر لغة الجسد من خلال حركات الجسد بالكامل، أو الذراعين والقدمين، أو تعبيرات الوجه مثل حركة العينين والأنف والفم. ولكل حركة دلالة معينة قد تكشف الكثير من المشاعر والأفكار المكنونة.

ومن بين أكثر السمات التي يمكن اكتشافها من خلال لغة الجسد الخيانة، إذ تساعد بعض الإشارات الجسدية والتعبيرات في كشف ما إذا كان الطرف الآخر يُخفي خيانة ما، وفيما يلي أبرز 7 علامات على الخيانة، وفقًا لما ذكره موقع bestlifeonline:

1- يتجنبون التواصل بالعيون

في كثير من الأحيان، عندما يكون لدى شخص ما ما يخفيه، فإن أول ما يتغير هو تغيير مقدار وتكرار التواصل البصري، إذ يُصبح التواصل البصري مُزعجًا للشريك الذي يُخون. فعندما يُجري اتصالًا بصريًا مع شريكه، غالبًا ما يُذكره ذلك بالسر الذي يُخفيه، وقد تظهر مشاعر غير مُريحة".

2- يقومون بالكثير من التواصل البصري

يدرك بعض الناس جيدًا أن التواصل البصري هو أول ما يُفقد عند كتمان السر، لذا يُبالغون في تعويض ذلك بزيادته، ولكن هذه الزيادة غير المبررة قد تكون علامة على الخيانة أيضا.

3- يخفون أفواههم بأيديهم

عندما يرفض الخائن التعامل مع مشكلةٍ ما أو الرد على سؤالك حول إخلاصه، يضع يديه تلقائيًا على شفتيه، وهي علامةٌ دالةٌ على الكذب، وقد يظهر هذا في صورة وضع يده كاملةً، أو إصبعٍ واحدٍ فقط، أو قبضةٍ مغلقة على الفم وهو ما يدلّ أيضًا على التوتر.

4- يوجهون أجسادهم بعيدا عنك

إبعاد الشخص جسده عن شريكه أثناء الحديث، حتى ولو بشكل خفي، قد يكون علامة تحذيرية خطيرة، فهي قد تدل على ان الشخص استنفد طاقته العاطفية في مكان آخر ومع شخص آخر ولم يعد بحاجة إليك.

5- يعقدون أذرعهم

تتجلى لغة الجسد الدفاعية في عدم رغبة الشخص في فتح جسده". "يحمي نفسه لا شعوريًا، ويحمي نفسه بوضع يديه على بعضهما، أو يُمارس حركات تُهدئ النفس، مثل لمس ذراعه اليمنى لذراعه اليسرى برفق، خاصةً عند مواجهة موضوع كالخيانة الزوجية".

6- يفقدون شعورهم بالمودة عن طريق الجسد على سبيل المثال "الحضن" قد يتجنب الشخص الخائن المودة الجسدية لأنه يشعر بالذنب وعدم الاستحقاق، أو لأنه لم يعد مهتمًا بك.

7- الإفراط في العاطفة بشكل مفاجئ

قد يبدأ الخائن بإغداق الحب عليك فجأةً، مثلا بتقديم المزيد من العناق والقبلات والمداعبات". وذلك لأنه يحاول التعويض عن "الذنب اللاواعي الذي يشعر به نتيجة الخيانة".

اقرأ أيضا:

هذا ما يفعله "العيش السن" بالكلى والكبد.. فوائد مذهلة

مفاجأة.. فيتامين د قد يقلل الإصابة بهذا النوع من السرطان

تسبب قلة البركة والكوابيس.. خبيرة طاقة تحذر من 5 أشياء لا يجب وضعها خلف باب الشقة

بـ ٤٠ ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بأسعار المايوه الجديد- "محدش ضربك على إيدك تشتري"

فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث