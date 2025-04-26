منها السقوط بشكل مفاجئ.. معنى أشهر 6 أحلام قد تراودك

كتب- أحمد الضبع:

في حين يغط البعض في نومٍ هادئ بلا ذكريات، يعيش آخرون مغامرات حقيقية داخل عوالم أحلامهم، ومن التحليق في السقف إلى مشاعر الخوف والهروب، تسكن الأحلام عقولنا لتكشف عن أعمق مشاعرنا ومخاوفنا.

في أول تعداد من نوعه للأحلام، أجرت شركة Simba المتخصصة في تقنيات النوم تحليلا لتجارب 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة على مدار أسبوع، لتكشف عن أكثر ستة أحلام شيوعًا بين الناس، وما تعنيه فعليًا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

الأحلام الأكثر شيوعًا... ماذا تعني؟

لقاء شخص من الماضي

يرتبط هذا الحلم غالبًا بالحنين أو رغبة غير واعية في استعادة علاقات أو لحظات من زمن مضى.

أحلام رومانسية

تشير إلى الاحتياج العاطفي، أو ربما تعكس علاقات حالية غير مشبعة أو رغبات دفينة.

المطاردة أو الضياع أو الوقوع في الفخ

شائعة بين من يعانون من القلق أو الضغوط اليومية، وتعكس شعورًا بفقدان السيطرة أو الخوف من الفشل.

السقوط أو الشلل المؤقت

تمثل فقدان الأمان أو الشعور بالعجز في الحياة الواقعية.

التحليق في السماء

غالبًا ما تعكس رغبة في التحرر، أو الشعور بالنجاح والانطلاق.

التأخّر أو الفشل في الوصول إلى مكان مهم

من أقوى الأحلام المرتبطة بالتوتر وضغط الحياة اليومية، وتكرر بشكل لافت في دراسات النوم.

النساء يحلمن بالقلق.. والرجال بالخيال

أظهرت النتائج أن النساء كنّ أكثر عرضة للأحلام القلقة والمليئة بالتوتر، بينما غلبت الأحلام الخيالية والمغامرات السريالية على أحلام الرجال.

أين تحدث الأحلام؟

بحسب الدراسة، فإن نصف المشاركين تقريبًا حلموا بأماكن مألوفة مثل منازلهم ومدارسهم، فيما حلم آخرون بمطارات، غابات، وحتى محطات فضائية. اللافت أن العلاقات الشخصية كانت العامل الأكبر تأثيرًا في طبيعة الأحلام، متجاوزة القلق والبيئة المحيطة.

ماذا عن التعلم أثناء النوم؟

على الرغم من أن فكرة تشغيل تسجيلات تعليمية أثناء النوم تبدو مغرية، فإن الدراسات الحديثة تحذر من ذلك، فقد وجد باحثون فرنسيون أن الدماغ يتعامل مع المعلومات بشكل مختلف حسب مرحلة النوم، بينما يمكن تذكر الأصوات في مرحلة "حركة العين السريعة"، فإن تشغيل صوت أثناء النوم العميق قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يكون الدماغ منشغلاً بمحو الذكريات غير الضرورية.

بسعر 2000 دولار.. تعرف على أغلى طبق مكرونة في العالم

4 أبراج "الدنيا هتضحك لهم" مع بداية شهر 5 - محظوظين للغاية

بعد انتشاره في الاسواق.. إليك ما يفعله التوت الاسود في الصحة

كنز صحي على سفرتك.. فاكهة تحارب الالتهابات والشيخوخة وتخفض ضغط الدم

" href="https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/2025/4/22/2775378/%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-adhd-#sectionListing" target="_blank" rel="noopener noreferrer">يعاني منه كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز.. ما هو "ADHD"؟