عمرها ألفا عام.. أقدم شجرة في الجزيرة العربية تنهار بطريقة صادمة (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

شهدت محافظة تعز اليمنية انهيار شجرة "الغريب" المعمرة، التي تعد أقدم وأضخم شجرة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، بعد أن انقسمت بشكل مفاجئ إلى نصفين، وسط دهشة الحاضرين.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" اليمنية، فإن الشجرة الشهيرة الواقعة في مديرية الشمايتين جنوب تعز، انشطرت فجأة إلى شقين، قبل أن يسقط أحدهما أرضًا، بينما ظل الجزء الآخر قائمًا في مكانه.

وأظهرت الصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، تجويفًا داخليًا واضحًا في الجزء المنهار، ما يشير إلى تدهور حالتها الداخلية رغم جذورها العميقة في التربة.

ويبلغ قطر شجرة الغريب نحو 8 أمتار، بينما يتجاوز ارتفاعها 14 مترًا، ما يجعلها واحدة من أكبر الأشجار حجمًا وأقدمها عمرًا في المنطقة.

ووفقًا للباحث التاريخي أحمد الرباكي، فإن الشجرة، المعروفة محليًا أيضًا باسم "الكولهمة"، يقدر عمرها بنحو ألفي عام، وهي مصنفة ضمن أبرز المعالم الطبيعية في اليمن، ومقصداً للزائرين والمهتمين بالتاريخ والبيئة.

مطالبات بإنقاذ الشجرة التاريخية

ودعا ناشطون يمنيون إلى تدخل عاجل من قبل الجهات البيئية المختصة، لتقييم حالتها ومعرفة أسباب الانشقاق المفاجئ، محذرين من فقدان معلم طبيعي نادر، وطالبوا باستدعاء خبراء من مكتب البيئة ومركز البحوث الزراعية لفحص الشجرة والبحث في إمكانية ترميم الجزء المتبقي منها.

وفي تعليق عبر "فيسبوك"، أكد معاذ المقطري، رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر، أن الشجرة لم تفقد حياتها بعد، موضحًا أن "إنقاذها لا يزال ممكنًا، بل ويمكن تجبيرها إذا ما توفر الدعم الفني والهندسي اللازم".

وأشار "المقطري" إلى أن الانشقاق قد يكون ناتجًا عن الجفاف المستمر والتغير المناخي في محيطها، مستبعدًا حتى اللحظة وجود نشاط زلزالي مباشر، رغم تأكيده على أن الصفيحة العربية - القرن أفريقية تشهد مؤخرًا نشاطًا زلزاليًا متزايدًا.

يذكر أن شجرة الغريب عانت خلال سنوات الحرب في اليمن من إهمال بيئي وتراجع في العناية، ما أدى إلى توقف نموها الأفقي وصعوبة وصول المياه إلى جذورها، إلى جانب إصابتها بعدة أمراض نباتية، ساهمت في تدهور حالتها العامة.

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