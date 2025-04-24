بعد سرقة حقيبتها.. كم تبلغ ثروة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية؟

كتب- أحمد الضبع:

تعرضت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، لسرقة حقيبتها الفاخرة من ماركة "جوتشي" أثناء تناولها عشاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الحقيبة التي جرى سرقتها كانت تحتوي على ما يقارب 3000 دولار نقدًا، إلى جانب مستندات مهمة مثل رخصة قيادتها وجواز سفرها بطاقة دخول وزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى أغراض شخصية أخرى، بحسب موقع "تايمز أوف أنديا".

وتظهر كاميرات المراقبة المشتبه فيه وهو رجل أبيض البشرة يرتدي قبعة بيسبول وقناع جراحي N95 وبنطال داكن، وهو يقوم بسرقة الحقيبة بسرعة والهرب من المطعم، وقد بدأ جهاز الخدمة السرية تحقيقًا موسعًا في الحادثة.

السرقة حدثت في مطعم "كابيتال برجر"

الحادث وقع مساء الأحد الماضي في مطعم "كابيتال برجر" الواقع شمال شرق البيت الأبيض بمسافة ميل واحد، بينما كانت الوزيرة نويم، البالغة من العمر 53 عامًا، تتناول العشاء، شعرت بشيء يمر بجانب ساقها، في البداية ظنت أن الأمر كان مجرد حركة من أحد أحفادها، لكنها اكتشفت بعد فترة أن حقيبتها قد سُرقت.

وفقًا للتقارير، كانت نويم قد وضعت حقيبتها على الأرض بجانب طاولتها، وعندما تبينت السرقة، تبين من لقطات المراقبة أن المشتبه به كان قد اختطف الحقيبة وأسرع بالخروج من المطعم، وحتى صباح يوم الاثنين، ظل المشتبه به مجهول الهوية.

ثروة كريستي نويم وأرباحها السنوية

من جانب آخر، تبلغ ثروة كريستي نويم الصافية مليون دولار حسب الإفصاح المالي لعام 2025، وتتضمن ثروتها العقارات والممتلكات الاستثمارية، إضافة إلى راتبها السنوي الذي يتجاوز 250,600 دولار كوزيرة للأمن الداخلي، مقارنة براتبها السابق كحاكم ولاية داكوتا الجنوبية الذي كان 122,000 دولار سنويًا.

محتويات الحقيبة والجدل حول النقود

تسائل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب حمل الوزيرة لهذا المبلغ الكبير من النقود، خاصة في ظل طبيعة منصبها، لكن نويم منذ انضمامها إلى إدارة ترامب، قد تسببت في جذب الأنظار مرارًا وتكرارًا، وتصدرت العناوين مؤخرًا عندما زارت "مركز احتجاز الإرهابيين" في السلفادور، حيث حذّرت أعضاء العصابات من العواقب الوخيمة إذا حاولوا دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

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