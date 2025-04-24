احتفلت بعيد ميلادها الـ77.. من هي ماي ماسك والدة أغنى رجل في العالم

كتب- أحمد الضبع:

احتفلت ماي ماسك، والدة الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، بعيد ميلادها الـ77 في حفل أقيم بمدينة في مومباي الهندية بأسلوب يليق بعارضة الأزياء الكندية، التي اختارت فستانًا فاخرًا من تصميم سابياساتشي الهندي، المصمم الذي يشتهر بإبداعاته التي تمزج بين التقليد الهندي والأناقة العالمية.

واختارت ماي في هذه المناسبة الخاصة، فستانًا ورديًا طويلًا بأكمام طويلة، مطرزًا يدويًا بتفاصيل دقيقة من الترتر والزخارف، ما أضفى لمسة من الفخامة والترف على إطلالتها.

كما أكملت إطلالتها ب دوباتا شفافة على كتفها، وزينت أذنيها بأقراط لامعة من سابياساتشي هاي جوليري، التي عكست ببراعة مزجًا بين التراث الهندي الفاخر والموديلات العصرية.

رسالة مؤثرة من إيلون ماسك إلى والدته

ورغم المسافة بينهما، حيث كانت ماي في مومباي بينما كان إيلون في مكان آخر، لم ينسَ ابنها إيلون تهنئتها بهذه المناسبة الخاصة، فقد أرسل إليها باقة من الزهور، معبرًا عن حبه الكبير لها، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف أنديا".

وكتبت ماي على حسابها في "X": "شكرًا لك يا إيلون على إرسال هذه الزهور الجميلة لعيد ميلادي في مومباي، مع حبي"، مرفقة برسالة تبرز ابتسامتها ووجهها الذي يشع فخرًا وفرحًا كأم، في المقابل، رد إيلون بكلمات مؤثرة: "أحبكِ يا أمي، شكرًا على كل شيء".

من هي ماي ماسك؟

ماي ماسك، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها السابع والسبعين، تظل رمزًا للأناقة الرفيعة، إذ استمرت في فرض نفسها كأيقونة في عالم الموضة، سواء كانت على السجادة الحمراء أو في حياتها اليومية.

وفي سن الـ77، تواصل ماي اختياراتها الجريئة للأزياء، ما يجعلها واحدة من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في عالم الأزياء.

"امرأة تصنع خطة"

وفي وقت سابق، أصدرت ماي ماسك سيرتها الذاتية التي حملت عنوان "امرأة تصنع خطة: حياة من المغامرة والجمال والنجاح"، واستعرضت فيها رحلتها الشخصية والمهنية.

وتناولت في كتابها مسيرتها الطويلة في تربية أبنائها الثلاثة بعد انفصالها عن زوجها إيرول ماسك، وكيف أصبحوا جميعًا من كبار الناجحين في مجالاتهم، فابنها إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بينما يدير شقيقه كيمبال ماسك سلسلة من المطاعم الفاخرة، وتقدر ثروته بالملايين، أما شقيقتهم الصغرى توسكا ماسك، فهي منتجة منفذة لعدة أعمال ناجحة في مجال الترفيه الرقمي، وتبلغ قيمتها المالية بالملايين أيضًا.

وفي كتابها، لم تقتصر ماي ماسك على الحديث عن نجاحات أبنائها، بل استعرضت أيضًا تفاصيل من حياتها الشخصية، وبدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء منذ سن الـ15، قبل أن تحصل على شهادة في علم التغذية وتعمل كخبير تغذية في إحدى الشركات في كيب تاون.

وتحدثت عن التحديات التي واجهتها بعد زواجها وانفصالها عن زوجها، وعن حياتها كأم تعيش مع أطفالها في شقق صغيرة، حيث عملت بكل جد لتتمكن من إعالتهم.

كما أشارت إلى كيفية تدريبها لأبنائها على الاستقلالية وتحمل المسؤولية، مؤكدة أن شغف إيلون ماسك بالحاسوب كان نقطة التحول الكبرى في حياة العائلة.

وفي مقدمة كتابها، كتبت ماي ماسك: "ربَّيت أولادي بنفس الطريقة التي تربيت بها، حرصت على أن يكونوا مستقلين، صادقين، ومهذبين، والأهم من ذلك، علمتهم كيفية العمل الجاد".

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