ارتفاعه 625 مترا.. 10 صور مرعبة لـ أعلى جسر جديد في العالم (فيديو)

من المقرر أن يصبح جسر هواجيانج جراند كانيون، الذي يمتد على ارتفاع 625 مترا، فوق نهر بيبان، في مقاطعة قويتشو الصينية، أعلى جسر في العالم عند اكتماله في النصف الثاني من عام 2025، وتحديدا في 30 يونيو 2025.

وتشتهر مقاطعة قويتشو الجبلية بتضاريسها المعقدة والجسور المذهلة التي تعبرها، تضم قويتشو أكثر من نصف أعلى 100 جسر في العالم، وقد سجلت الرقم القياسي لأعلى جسر في العالم أكثر من مرة.

وهذا العام، ستطالب المقاطعة الصينية مرة أخرى بالرقم القياسي للمرة الثالثة على التوالي، كانت المرة الأولى في عام 2003 عندما أصبح جسر بيبانجيانج قوانشينج أول جسر معلق في العالم يتجاوز عتبة ارتفاع 1000 قدم، كانت المرة الثانية في عام 2016، مع جسر بيبانجيانج دوج المبتكر، وهذا العام، تفعل ذلك مرة أخرى بجسر فوق أعمق جزء من وادي نهر بيبان، وهو مكان يُعرف باسم هواجيانج جراند كانيون، أو "شق الأرض"، بحسب odditycentral.

وفي مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي ، تفاخر تشانج شنجلين، كبير مهندسي مجموعة قويتشو للطرق السريعة، قائلاً: "حاليًا، وصلت نسبة التقدم الإجمالية في بناء الجسر إلى 95%، ومن المقرر افتتاحه أمام حركة المرور في النصف الثاني من عام 2025"، وأضاف: "بحلول ذلك الوقت، سيكون هذا المشروع العملاق، الذي يمتد عبر "شق الأرض"، أول مشروع في العالم يمتد في كلا الاتجاهين، وسيُصبح مشروعًا بارزًا آخر يُظهر قوة البنية التحتية الصينية".

وبدأ بناء جسر هواجيانج جراند كانيون رسميًا في 18 يناير 2022، وفي غضون ثلاث سنوات فقط، يقترب الصينيون من إكمال أحد أروع الجسور في العالم.

ويمتد الجسر، الذي سيصبح قريبًا أعلى جسر في العالم، على ارتفاع يزيد عن 2000 قدم فوق سطح الماء، ويمتد على طول 2890 مترًا (9482 قدمًا) فوق وادي نهر بيبان، بين برجين خرسانيين ضخمين.

وعلى الرغم من أن تسجيل رقم قياسي عالمي جديد وإبهار العالم بتحفة معمارية جديدة يُعدّ إنجازًا رائعًا، إلا أن الصين شيّدت جسر هواجيانج جراند كانيون بهدف عملي أكبر. حاليًا، يستغرق عبور الوادي الضخم حوالي ساعة بالسيارة على الطريق المتعرج الوحيد المتاح، ولكن عند افتتاح جسر هواجيانج جراند كانيون في وقت لاحق من هذا العام، سينخفض وقت العبور إلى حوالي دقيقة واحدة.

وسيكون سكان مقاطعة قويتشو وشركاتها أول المستفيدين من افتتاح أعلى جسر في العالم، لكن السلطات المحلية تسعى أيضًا إلى تحويله إلى معلم سياحي للزوار.

وسيضم أحد أبراج الجسر مصعدًا زجاجيًا يوفر للمستخدمين إطلالات خلابة على المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى بار ومقهى لمشاهدة النجوم، وسيتم تركيب أرضية زجاجية أسفل سطح الطريق، حيث سيتمكن الزوار من التحليق على ارتفاع مئات الأمتار فوق سطح الأرض، وأخيرًا، سيقدم أعلى موقع للقفز بالحبال في العالم لعشاق الإثارة جرعة أدرينالين هائلة.







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