أغرب حفل زفاف في العالم.. “المعازيم معصوبو الأعين” (صور)

كتبت - أسماء العمدة

شهدت مدينة برمنغهام في بريطانيا واحدًا من أغرب حفلات الزفاف في العالم، حيث تم عصب أعين جميع الحضور، بمن فيهم العريس، طوال الحفل، وذلك تضامنًا مع العروس التي فقدت بصرها قبل سنوات من زواجها، وفقًا لموقع Times of India.

تفاصيل حفل الزفاف

فقدت العروس، وتدعى لوسي، بصرها قبل سنوات من زواجها من شريكها أولي كيف، الذي التقت به عام 2015.

قررت لوسي أنها لا تريد أن يراها أصدقاؤها وعائلتها وهي تسير في ممر الزفاف، فاقترحت على زوجها المستقبلي أن يتم عصب أعين جميع الحضور.

وافق أولي على اقتراح لوسي، وقام أيضًا بعصب عينيه طوال الحفل تضامنًا معها. وتم عصب أعين جميع الحضور، بمن فيهم أفراد عائلة العروسين والأصدقاء، طوال حفل الزفاف.

قالت لوسي إنها أرادت أن يشعر جميع الحضور بما تشعر به، وأن يركزوا على حواسهم الأخرى غير البصر.

وأضافت أن حفل الزفاف كان تجربة مؤثرة للغاية، وأنها شعرت بحب ودعم كبيرين من جميع الحضور.

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