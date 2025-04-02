سارعوا بالتهام القمر.. أشهر كذبات أبريل وخدعة ناسا الكبرى

كتب- أحمد الضبع:

كذبة أبريل تقليد عالمي ينتشر كل عام بطرق مختلفة تجذب الانتباه إلى حدث إعلامي ضخم، لكن سرعان ما يتبين أنه لم يكن سوء مقلب لإثارة الضحك.

ولا أحد يعرف بالتحديد من أين جاءت فكرة كذبة أبريل لكنها موجودة ومتداولة بين المشاهير منذ القرن الـ16، عندما اعتمدت فرنسا التقويم الغريغوري، واُحتفلت برأس السنة في 1 يناير بدلا من 1 أبريل، لكن تمسك بعض المواطنين بتاريخ الأول من أبريل، ولقبهم الآخرون بـ"حمقى أبريل"، لينفذوا عليهم خدعا مختلفة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أشهر كذبات أبريل منذ تداول الفكرة في الأوساط الشعبية والإعلامية، بحسب وسائل إعلام محلية.

خدعة ناسا الكبرى

في 1 أبريل 2002، نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة مقربة لسطح القمر على موقعها الرسمي، مدعية أنها التُقطت بأحدث كاميرات الفضاء، ومرفقة بتعليق يقول إن القمر مصنوع من الجبنة الخضراء ومطبوع عليها تاريخ صلاحية.

ما جعل الخدعة أكثر طرافة هو تصريح المتحدث الرسمي للوكالة بأن "من الأفضل الإسراع في التهام القمر قبل أن يفسد"، بعدها اعترفت ناسا أن الصورة قديمة، تعود لعام 1965، وأن التاريخ قد أضيف لها كجزء من الخدعة.

ثورة بركان زائفة في ألاسكا

في 1 أبريل 1974، استيقظ سكان مدينة ستيكا في ولاية ألاسكا الأمريكية على دخان أسود يتصاعد من بركان خامد لأكثر من 400 عام. انتشر الذعر بين الناس، فغادروا منازلهم وبدأت المكالمات تنهال على مراكز الطوارئ، تسأل إن كان البركان على وشك الثوران.

لكن التحقيق كشف عن خدعة ذكية من أحد السكان يدعى أوليفر بيكار، الذي أضرم النيران في 70 إطار سيارة ليخلق الدخان ويخدع السكان، ورغم اكتشاف الخدعة، انتشرت القصة عالميًا وأصبحت واحدة من أشهر خدع أبريل.

مركبة فضائية وإي تي في لندن

في 1 أبريل 1989، قرر الملياردير ريتشارد برانسون أن يشارك في التقليد بقدرته الفائقة على الابتكار، وأطلق منطادًا على شكل مركبة فضائية غريبة، ما جذب انتباه الشرطة والجيش، الذين استنفاروا استعدادًا لصد هبوط مركبة فضائية.

وعلى متن المنطاد، خرج ممثل قزم متنكرًا في هيئة الكائن الفضائي "إي تي"، ما جعل المشهد أكثر درامية، وعلى الرغم من الغضب الأولي للسلطات، فإن الخدعة سرعان ما تحولت إلى إعجاب بذكاء برانسون في تنفيذها.

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