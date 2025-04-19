تجلب الفقر والنحس.. 7 أشياء تطرد الرزق من البيت

كتبت- أسماء العمدة:

لا تقتصر بعض الممارسات اليومية على التأثير في نظافة المنزل أو ترتيبه، بل قد تحمل تأثيرات أعمق تمتد إلى طرد الطاقة الإيجابية وتعطيل تدفق الرزق، وفقًا لما ذكره موقع "Thespruce" المتخصص في شؤون المنزل والطاقة.

وفيما يلي أبرز العادات التي يُعتقد أنها تعيق البركة وتجذب الحظ السيئ داخل المنزل:

1- إهمال نظافة المنزل والفوضى

يُعتقد أن البيت غير المنظم والمتسخ يجذب الطاقة السلبية ويعيق تدفق الطاقة الإيجابية والرزق.

2- ترك الأجهزة المعطلة والأشياء المكسورة

يُقال إن وجود أشياء لا تعمل أو مكسورة في المنزل يعطل تدفق الطاقة الجيدة ويجلب الحظ السيئ.

3- كثرة الشكوى والتذمر في المنزل

يُعتقد أن الطاقة السلبية الناتجة عن الشكوى المستمرة تخلق جوًا سلبيًا يطرد البركة والرزق.

4- إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة باستمرار

يُقال إن الهواء المتجدد والطاقة القادمة من الخارج ضرورية لجلب الحظ الجيد والرزق، وإغلاق المنافذ يعيق ذلك.

5- عدم إصلاح التسربات المائية

في بعض المعتقدات، يرمز الماء إلى الرزق، وتسربه يعني فقدان هذا الرزق.

6- تعليق المرايا المكسورة

يُعتبر كسر المرآة علامة شؤم في العديد من الثقافات، والاحتفاظ بها مكسورة قد يجلب الحظ السيئ.

7- عدم التخلص من الأشياء القديمة وغير المستخدمة

يُقال إن الاحتفاظ بأشياء لم تعد تستخدم تعيق دخول أشياء جديدة وفرص جديدة (بما في ذلك الرزق) إلى المنزل.

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