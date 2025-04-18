"ملهاش علاقة بالمصريين القدماء".. خبير أثرى يكشف مفاجأة عن إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل

كتبت- أسماء مرسي:

أثار ظهور الفنان محمد رمضان بإطلالة لافتة وغريبة خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون بولاية كاليفورنيا الأمريكية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسعى الفنان لتفسير هذه الأزياء الغير تقليدية، مصرحا بأنها مستوحاة من "الصيحة الفرعونية".

في هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذه الأزياء لا يمكن اعتبارها انعكاسا حقيقيا للملابس التي كان يرتديها المصريون القدماء.

أشار في تصريح لـ"مصراوي" إلى قطعة الملابس التي يرتديها رمضان على منطقة الصدر مختلفة تماما عن صدريات المصريين القدماء.

الأزياء الفرعونية بعيدة عن إطلالة رمضان

أضاف "كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار" أن ملابس المصريين القدماء كان يتميز بخصائص مختلفة تماما، مشيرا إلى أن المصممة التي اختارت هذه الأزياء لم توفق في استلهامها من الحضارة المصرية القديمة.

وقدم "شاكر" وصفا لأنواع الملابس التي كانت شائعة في مصر القديمة، موضحا الفروقات الجوهرية بينها وبين ما ظهر به الفنان.

لباس الملوك والنبلاء.. أناقة وقيمة الطبقة الحاكمة

لباس الملوك والنبلاء كان يغطي الجسم من تحت الصدر مباشرة حتى منتصف الفخذ، ويمر طرفه على الكتف اليسرى من الخلف، بينما يمسك الطرف الآخر على الصدر من الجهة اليسرى بمثبت معدني.

وكان هذا الثوب يثبت بحزام مزخرف حول الجسم، وتدل جودة ونوع القماش المستخدم وعرضه على مكانة ولقب الشخص.

الصدارة أو القميص.. تطور البساطة والعملية

أشار "شاكر" إلى تطور "الصدارة" أو القميص خلال الأسرتين الرابعة والخامسة، ليصبح ثوبا بسيطا ذا أكمام قصيرة جدا أو دون أكمام، بفتحة مستديرة وأخرى أمامية لدخول الرأس.

وكان يصنع من "التيل" أو النسيج السميك أو الشفاف ويصل إلى الركبة دون حزام، أو من قماش غير شفاف ويصل إلى القدم في بعض الأحيان.

الرداء.. رمز الأناقة والفخامة في عصر الإمبراطورية

مع ظهور الإمبراطورية الجديدة (الأسرات 18-20)، أصبح الرداء الكامل جزءا معتادا في أزياء الطبقة الأرستقراطية.

ووصفه "شاكر" بأنه رمز للأناقة والفخامة، ويتكون من قطعة قماش طولها ضعف قامة الشخص من الكتف إلى الأرض، لتغطية الجزء العلوي من الجسم.

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