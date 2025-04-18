لماذا تختفي "الشرابات" داخل الغسالة؟- ستندهش من الإجابة

كتبت- أسماء مرسي:

يمثل اختفاء الجوارب بشكل غامض أثناء دورة الغسيل من الأمور المٌحيرة التي تواجه الكثيرين، ولكن، هناك عدة نظريات محتملة تحاول تفسير هذا الاختفاء المزعج.

احتمالية الاحتجاز في سدادة الباب

إحدى النظريات الشائعة تشير إلى أن الجوارب تعلق في ثنايا سدادة الباب المطاطية أثناء عملية الغسيل، يُحتمل أن تنزلق بعض الجوارب الصغيرة إلى داخل الجهاز عبر فجوة توجد في هذه الشفة المطاطية، وفقا لموقع "dailysabah".

التراكم داخل أجزاء الجهاز الداخلية

نظرية أخرى، أن الجوارب وقطع الملابس الصغيرة الأخرى تتراكم داخل الأجزاء الداخلية للغسالة، مثل منطقة ملف التسخين.

وفي هذه الحالة، يصبح استعادة الجوارب أمرا شبه مستحيل، حيث أن الحرارة والاحتكاك المتكررين يؤديان إلى ذوبان نسيجها تماما بمرور الوقت.

الالتصاق بأجزاء داخلية أخرى

من الاحتمالات الأخرى أن تلتصق الجوارب الرطبة بأجزاء أخرى من الغسالة، مثل الخراطيم الداخلية أو المضخة، خاصة إذا كانت مصنوعة من مواد ذات سطح لزج نسبيا.

تأثير عمر الغسالة وتصميمها

احتمالية اختفاء الجوارب مرتبطة بعمر تصميم الغسالة، ففي الماضي، كانت العديد من الغسالات مزودة بفتحة لتصريف مياه الصرف الصحي، وكلما كانت الغسالة أقدم، زاد احتمال وجود هذه الفتحة التي تسحب الجوارب عبرها.

حلول عملية للحد من الفقد

لتجنب فقدان الجوارب داخل الغسالة، خاصة إذا كان الجهاز قديما، يُنصح باتباع بعض النصائح وتشمل:

استخدام مشابك خاصة لتجميع الجوارب معا قبل وضعها في الغسالة أو استخدام أكياس الغسيل الشبكية المخصصة للملابس الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بعدم ملء حلة الغسالة بالكامل، فكلما زادت كمية الملابس، زادت فرصة انزلاق الجوارب الصغيرة نحو أي فجوة محتملة.

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