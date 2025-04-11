جذابة وغير تقليدية.. 10 صور لـ 5 فنادق عريقة لم تراها من قبل

كتبت- شيماء مرسي

تحمل الفنادق القديمة بين جدرانها قصصا وحكايات من عصور مضت، فهي ليست مجرد أماكن للإقامة، بل هي فترات تاريخية مختلفة.

وكشف موقع "cntraveler" عن أبرز 5 فنادق عريقة في العالم.

فندق نيشيياما أونسن، اليابان

يعد أقدم فندق في العالم عمره أكثر من ألف عام، وقد افتتح عام 705 ميلاديا، وظل مملوكا وتحت إدارة نفس العائلة منذ تأسيسه.

وبالرغم من أنه خضع لبعض التحديثات، إلا أنه حافظ على طابعه المميز وجاذبيته الساحرة.

وبعد التحديث، يتميز الفندق بغرف مجهزة بكافة وسائل الراحة الحديثة والمحسنة، مع الحفاظ على أجواء الهدوء والراحة.

ويوفر الفندق الآن غرفا مجددة بالكامل تتضمن أحدث وسائل الراحة دون التأثير على طابعه الهادئ والمريح.

كلاريدج، لندن

منذ افتتاحه في القرن التاسع عشر، استضاف هذا الفندق العريق المشاهير على سبيل المثال النجم البريطاني كاري جرانت، جاكي كينيدي أوناسيس.

ويعتبر هذا الفندق ملاذا فريدا يجمع بين أصالة الماضي ورفاهية الحاضر، وتم إنشاؤه بتصميم مبتكر تحت إشراف أندريه فو، حيث تتناغم فيه المواد الطبيعية مثل خشب الزيزفون القوي والحجر مع لمسات لونية هادئة كالخوخ، مما يخلق أجواء مثالية للاسترخاء والاستمتاع بتجارب علاجية مميزة كتدليك عصا الخيزران وعلاجات الوجه بتقنية Cryo Oxygen Shot.

ويتميز هذا المسبح بأمواجه المتلألئة التي تعكس السقف المنحني الأنيق، وتحيط به أعمدة حجرية، وبالرغم من ظهور فنادق أخرى في لندن، يظل فندق كلاريدجز وجهة أساسية لا يمكن تفويتها عند زيارة المدينة، وذلك لمكانته المتميزة.

هوشي ريوكان، اليابان

يتميز هذا الفندق التاريخي بموقعه القريب من بحر اليابان وإدارته العائلية التي استمرت لأكثر من 46 جيل.

وتطور الفندق منذ افتتاحه ليضم أكثر من 100 غرفة، ويوفر لضيوفه ينابيع أوازو الساخنة الطبيعية (داخلية وخارجية) للاسترخاء وتجديد الحيوية.

فندق بلزاك، باريس

يقع في قلب باريس بالقرب من الشانزليزيه، وهو فندق 5 نجوم فاخر يتميز بديكوره الكلاسيكي الأنيق وخدماته المتميزة، ويضم مطعما يقدم المأكولات الفرنسية وسبا ومركز للياقة البدنية.

وبعد مرور ما يزيد عن 160 عاما، بدأ فندق بلزاك مؤخرا عملية تجديد واسعة النطاق.

وتم افتتاح الفندق مجددا في يونيو ٢٠٢٤، وهو الآن يرحب بالضيوف ليختبروا التجديدات العصرية التي تعكس فخامة الفندق الأسطورية، وتشمل هذه التجديدات صالة ذات سقف زجاجي ومنتجعا صحيا واسعا.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الفندق إطلالات بانورامية استثنائية على معالم باريس الشهيرة مثل برج إيفل وقوس النصر من داخل أجنحته.

فندق كليفدن

شهد فندق كليفدن الإنجليزي الذي يعود تاريخه إلى 354 عاما، تحولات جذرية منذ أن قام مالكه الأول جورج فيليرز بتوسيعه.

وبعد أن اشتراه ويليام والدورف أستور في عام 1893 مقابل 1.25 مليون دولار.

ويحتوي الفندق على منتجع صحي فخم ومسبح خارجي ومطعم فاخر.

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