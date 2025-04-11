فيديو مرعب.. نسر يخطف خروفا حديث الولادة ويحلق في السماء

كتب- أحمد الضبع:

وثق مقطع فيديو لحظة مرعبة شهدها أحد المزارعين في جزر هبريدس الخارجية، حيث تمكن نسر البحر من خطف خروف حديث الولادة وطار به في السماء.

كان دانكان ماكلين، المزارع البالغ من العمر 40 عامًا، يتفقد أغنامه في الصباح الباكر عندما رصد ثلاثة نسور بحرية، اثنان منهما كانا يمسكان بحملين حديثي الولادة بمخالبهما.

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، إذ فقد ماكلين بالفعل 6 حملان هذا الموسم بسبب النسور، لكن هذه المرة كانت الأكثر صدمة عندما شاهد اختطاف أحد الحملان مباشرة.

وفي حديثه، قال المزارع المقيم في أويست، الواقعة في جزر هبريدس الخارجية: "من المحبط جدًا أن نرى هذا بأعيننا. كنا نعلم أن بعض الحملان تختفي، لكن رؤية ذلك في الواقع كانت مفاجأة مزعجة للغاية".

وأضاف: "كل خروف يُباع بما يتراوح بين 80 إلى 100 جنيه إسترليني، لذا فإن خسارة اثنين في يوم واحد تمثل خسارة كبيرة بالنسبة لنا"، وقال أيضًا: "نحن نعيش في منطقة صغيرة جدًا، حيث لدينا 200 نعجة و10 أبقار فقط، لذا فإن فقدان هذا العدد من الحملان له تأثير كبير علينا".

وأشار ماكلين إلى أن النسور البحرية، التي تم إعادة إدخالها إلى المنطقة في عام 2007، أصبحت مصدر قلق متزايد للمزارعين الاسكتلنديين في السنوات الأخيرة.

وفي السابق، لم تكن هذه النسور تشكل تهديدًا كبيرًا، لكن الآن أصبح من الشائع أن تشاهد عدة نسور تحوم في السماء في أي وقت.

وأوضح: "قبل خمس سنوات، كنت أرى نسرًا أو اثنين فقط، ولم تكن هناك مشكلة كبيرة، لكن في الوقت الحالي، سترى العديد منهم يحلقون في السماء طوال الوقت، وكنت مع ابني في الحقل هذا الصباح أساعد نعجة على الولادة، وكان هناك نسر يحوم فوقنا مباشرة وكأنه ينتظر فرصته للانقضاض".

وأضاف ماكلين: "لقد لاحظنا أسلوبًا قاسيًا ولكن فعالًا في الصيد، حيث تستهدف النسور النعاج التي تنتظر توأمًا وتخطف المولود الأول أثناء ولادة الخروف الثاني".

وأوضح قائلًا: "نحن دائمًا نتحقق في المنطقة المجاورة بحثًا عن حمل ميت، لكننا لا نجد أي آثار، ما يجعلنا نعتقد أن النسور هي من تأخذ الحملان".

واختتم ماكلين حديثه قائلاً: "إن النسور أصبحت مشكلة حقيقية للمزارعين في المنطقة، وليس نحن فقط من يعانون من هذه المشكلة".

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