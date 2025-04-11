سعرها تخطى مليون دولار.. 10 صور لأغلى سمكة في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

توجد عدة أنواع من الأسماك حول العالم والتي تعتبر غالية الثمن، وذلك لأسباب مختلفة تتعلق بندرتها، أو مذاقها، أو قيمتها الغذائية، أو حتى استخدامها في الزينة، وفقًا لموقع timesofindia.

وتعتبر من أغلى الأسماك في العالم، خاصة تلك التي يتم صيدها في اليابان، وقد بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء في مزاد في اليابان بمبلغ 1.3 مليون دولار، ويرجع ارتفاع سعرها إلى الطلب الكبير عليها في تحضير السوشي والساشيمي، بالإضافة إلى تناقص أعدادها بسبب الصيد الجائر.

تونة الزعانف الزرقاء: سمكة بـ 1.3 مليون دولار

وفي مزاد علني أقيم في اليابان، بيعت سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء بمبلغ قياسي بلغ 1.3 مليون دولار، لتصبح بذلك واحدة من أغلى الأسماك في العالم. ويعود هذا السعر الخيالي إلى عدة عوامل، أهمها:

الطلب المتزايد

وتحظى تونة الزعانف الزرقاء بشعبية كبيرة في اليابان، حيث تعتبر مكونًا أساسيًا في أطباق السوشي والساشيمي الفاخرة.

الندرة

وتتناقص أعداد هذه السمكة بشكل ملحوظ بسبب الصيد الجائر، مما يزيد من قيمتها في الأسواق.

الجودة العالية

وتتميز تونة الزعانف الزرقاء بجودة لحمها العالية وطعمها الفريد، مما يجعلها مطلوبة في المطاعم الراقية.

ويثير هذا السعر المرتفع قلقًا بشأن استدامة صيد هذا النوع من الأسماك، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية هذه الثروة البحرية من الانقراض.

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