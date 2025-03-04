10 صور وفيديو لأغلى شارع في العالم

كتبت- شيماء مرسي:

بعد أن تصدر شارع Upper Fifth Avenue في نيويورك قائمة أغلى شوارع العالم لفترة طويلة، حل محله مؤخرا شارع "مونتينابوليوني" الراقي في ميلانو بإيطاليا.

نستعرض لكم تفاصيل شارع "مونتينابوليوني" وسر كونه الأغلى في العالم.

وتنشر شركة كوشمان آند ويكفيلد الأمريكية سنويا مؤشرا عالميا يصنف أغلى مناطق التسوق في العالم، وذلك بناء على أسعار الإيجار، وفقا لموقع "odditycentral".

وبعد سنوات طويلة من تصدرها، فقدت الجادة الخامسة في نيويورك لقب أغلى وجهة تسوق في العالم، ففي العام الماضي، تفوق عليها شارع مونتينابوليوني، الوجهة المفضلة للتسوق الفاخر في ميلانو.

ولا يقتصر شارع "مونتينابوليوني" على جذب السياح المهتمين بالتسوق، بل يجذب أيضا أصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم، الذين يصل متوسط إنفاقهم إلى 2600 دولار أمريكي لكل عملية شراء، وهو أعلى معدل في العالم.

وشهدت السياحة الفاخرة في ميلانو نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل العديد من الأحداث الفاخرة، مثل أسبوع الموضة، كما تمكنت المدينة الإيطالية من جذب أصحاب الثروات من خلال الحوافز الضريبية الجذابة.

وشهدت الإيجارات في شارع مونتينابوليوني ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، بينما ظلت الإيجارات في الجادة الخامسة العليا مستقرة.

ويتوقع الخبراء استمرار هذا الارتفاع، إذ من المتوقع أن يصل متوسط الإيجار إلى 20 ألف يورو للمتر المربع في مونتينابوليوني، مقارنة بـ19537 يورو للمتر المربع في الجادة الخامسة العليا.

وتشير التقارير إلى أن العلامة التجارية الأكبر في شارع مونتينابوليوني، تحقق أرباحا سنوية تتراوح بين 50 و 100 مليون يورو من متاجرها الفعلية.

ويتميز شارع مونتينابوليوني بصغر حجمه مقارنة بشوارع التسوق الشهيرة الأخرى حول العالم، إذ يقل طوله عن ربع ميل، وهذا يعني أن مساحات البيع بالتجزئة محدودة للغاية، مما يجعلها باهظة الثمن.

وتصل أسعار العقارات في هذا الشارع، الذي يعتبر الأغلى في العالم، إلى مبالغ فلكية، إذ تُباع المباني بمليارات الدولارات، ونتيجة لذلك، لا تستطيع تحمل تكاليف الإيجار فيه سوى أكبر العلامات التجارية للأزياء.

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