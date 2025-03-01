مفاجأة.. مدرسة بريطانية تستدعي أولياء الأمور لتغيير حفاضات أطفالهم بأنفسهم

كتب- أحمد الضبع:

أعلنت إحدى المجالس التعليمية في جنوب ويلز عن قرار يتطلب من أولياء أمور الأطفال غير المدربين على استخدام المرحاض الحضور إلى المدرسة لتغيير حفاضات أطفالهم بأنفسهم.

ويأتي هذا القرار مع بداية الفصل الدراسي الجديد يوم الاثنين المقبل، في محاولة للتقليل من الوقت الذي يقضيه المعلمون في تغيير الحفاضات المتسخة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وفي تعليقها على القرار، قالت لويزا مونرو موريس، مديرة التعليم في مجلس بليناو جوينت، إن هذه المشكلة "تؤثر سلبًا على التدريس والتعلم"، مشيرة إلى أن المعلمين لا يمكنهم تخصيص وقتهم للتركيز على التعليم بسبب هذه المسؤوليات.

بينما حظي هذا الإجراء بدعم نقابات المعلمين، فقد أثار جدلاً بين بعض الآباء، وأحدهم الذي يدرس ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، وصف القرار بأنه "تمييز" و"غير عادل"، مشيرًا إلى أن تدريب الأطفال على استخدام المرحاض هو مسؤولية الوالدين، ولكن "الأطفال يصلون إلى هذا المعلم في أعمار مختلفة"، كما تساءل الأب عن الأثر الصحي لترك الطفل في حفاض ملوث أثناء انتظار الوالدين للوصول إلى المدرسة لتغييره.

من جانبها، قالت لورا دول، زعيمة الرابطة الوطنية لمديري المدارس الويلزية، إن العديد من المدارس أبلغت عن زيادة في عدد الأطفال الذين يصلون إلى المدرسة دون أن يكونوا قد حققوا بعض المعالم الأساسية مثل العناية الذاتية، وهو ما جعل قادة المدارس يرحبون بقرار بليناو جوينت.

وأظهرت الدراسات أن حوالي ربع الأطفال البريطانيين يبدأون المدرسة دون أن يكونوا قد تدربوا على استخدام المرحاض.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Kindred الخيرية لتنمية الطفولة المبكرة، شمل 1500 من الآباء، وجد أن نحو 90% منهم يرون أنه يجب أن يتعلم الأطفال هذه المهارة الأساسية قبل بدء الدروس.

وفي سياق متصل، حذرت مفوضة الأطفال السابقة آن لونجفيلد في أكتوبر الماضي من أن جائحة كورونا قد أضعفت استعداد الأطفال لدخول المدرسة، إذ أظهرت الدراسات أن العديد من الأطفال يصلون وهم يرتدون الحفاضات أو يستخدمون عربات الأطفال.

وأضافت أن قلة وصول الآباء إلى خدمات التدخل المبكر، فضلاً عن العزلة خلال فترة الولادة، أثرت على قدرة الأطفال على الوصول إلى معالم النمو الرئيسية.

كما كشف تقرير لمركز السيدة لونجفيلد للأبحاث بالتعاون مع مؤسسة طفل الشمال أن ثلث الأطفال في إنجلترا في عام 2022-2023 لم يكونوا "مستعدين للمدرسة"، إذ كانوا غير قادرين على أداء مهام أساسية مثل الذهاب إلى المرحاض أو ارتداء الملابس أو استخدام الأدوات.

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